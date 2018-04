Gattuso parla già di calciomercato | ' ecco chi arriverà in estate al Milan'

Milan - Gattuso : "Non giudico Buffon - sono l'ultima persona che può parlare di altri" : Il tecnico alla vigilia del match con il Napoli: "La squadra sta bene e non è vero che siamo stanchi. Sarri? Un maestro da cui imparare, ha portato qualcosa di nuovo"

Milan-Inter - Gattuso : 'I nerazzurri meritavano di più. Il contratto? Arriverà - ho parlato con la società' : Il Milan non riesce ad accorciare sul quarto posto e resta a -8 dall'Inter. Un derby che soddisfa a metà Gennaro Gattuso, che commenta con grande onestà il match ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter ha giocato meglio di noi e meritava di più. Noi a livello qualitativo abbiamo fatto un passo indietro, invece tatticamente la squadra mi è piaciuta molto. Abbiamo avuto qualche ...

Milan : Gattuso bacchetta Bonucci e parla del derby Video : È tempo i recuperi. Domani sera andra' in scena alla Scala del calcio il derby di Milano [Video] tra #Milan ed #Inter. La partita viene giocata domani per il recupero del fermo di campionato, quando si decise di rinviare l’intera giornata di campionato per via della tragica scomparsa di Davide Astori. Tramite la conferenza stampa di oggi, Rino Gattuso non le ha mandate di certo a dire parlando del suo contratto, della speciale partita in cui ...

Milan : Gattuso bacchetta Bonucci e parla del derby : È tempo i recuperi. Domani sera andrà in scena alla Scala del calcio il derby di Milano tra Milan ed Inter. La partita viene giocata domani per il recupero del fermo di campionato, quando si decise di rinviare l’intera giornata di campionato per via della tragica scomparsa di Davide Astori. Tramite la conferenza stampa di oggi, Rino Gattuso non le ha mandate di certo a dire parlando del suo contratto, della speciale partita in cui sono impegnati ...

Gattuso pensa alla Juve : 'Si parla troppo del mio contratto' : Roma, 30 mar. , askanews, 'Ci voleva questa sosta, adesso vogliamo fare il rush finale come gli ultimi tre mesi'. Testa bassa e pedalare per il Milan di Rino Gattuso che sarà impegnato domani sera ...

Parla Gattuso : “L’Arsenal ha problemi ma è più forte di noi” : Parla Gattuso: “L’Arsenal ha problemi ma è più forte di noi” Il sogno Europa League del Milan passa per l’Arsenal, uno scoglio tutt’altro che insormontabile rispetto a qualche mese fa. La squadra di Wenger è in piena crisi e si aggrappa all’Europa League per salvare la stagione. Al contrario il Diavolo è in grande forma, […] L'articolo Parla Gattuso: “L’Arsenal ha problemi ma è più forte di ...

Gattuso - presto parlare di Gattusismo : ANSA, - MILANO, 24 FEB - È presto per parlare di Gattusismo. Il Cholismo è un'altra cosa ma rispetto a Simeone mi piace più il palleggio e meno il gioco sulle seconde palle. Io prendo pochi gol e ...

Gattuso - presto parlare di Gattusismo : MILANO, 24 FEB - È presto per parlare di Gattusismo. Il Cholismo è un'altra cosa ma rispetto a Simeone mi piace più il palleggio e meno il gioco sulle seconde palle. Io prendo pochi gol e mollo ...

Milan - Mirabelli parla del futuro : da Gattuso a Cutrone e Donnarumma : Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è stato intervistato da Sky Sport prima della gara contro il Ludogorets. L’argomento principale è stato il futuro di Gattuso: “Non abbiamo mai parlato di traghettatore, ero convinto che Gattuso potesse dare qualcosa di importante, altrimenti non avremmo fatto questa scelta. Gattuso ha preso una situazione difficilissima, vorrei vedere Gattuso lavorare dal primo giorno di ritiro, ...