Gattuso | “ingiusti i fischi a Kalinic”

calcioweb.eu

: Kalinic, la difesa di Gattuso: “Fischi ingiusti: sono contento di ciò che fa” - infoitsport : Kalinic, la difesa di Gattuso: “Fischi ingiusti: sono contento di ciò che fa” - milansette : Gattuso, i fischi a Kalinic: 'Ingiusti. Ha fatto movimenti da grande punta, non l'abbiamo servito' - Fprime86 : RT @PremiumSportHD: #premiumsport Le parole di #Gattuso alla vigilia di #TorinoMilan: 'Ingiusti i fischi a #Kalinic, #Calhanoglu nuovo Pirl… -

(Di martedì 17 aprile 2018) “Ia Kalinic nel match col Napoli sembravano anche a me ingiusti, l’importante è che non loamo noi: io, staff e compagni. Io guardo la prestazione, non siamo stati bravi noi a trovarlo ma lui è tornato indietro ad aiutarci e quei palloni che ha toccato tecnicamente li ha giocati bene, è un attaccante che si muove benissimo poi è normale che il gol è fondamentale ma non è detto che se giochi con la maglia numero 9 a San Siro devi per forza fare gol”. Difende così l’attaccante croato il tecnico del Milan, Gennaro, alla vigilia della trasferta col Torino. (AdnKronos) L'articolo: “ingiusti ia Kalinic” sembra essere il primo su CalcioWeb.