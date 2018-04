Fuorisalone | Jacuzzi presenta nuova linea

Jacuzzi a Milano per il Fuorisalone : Milano, 10 apr. (AdnKronos) - Jacuzzi sarà a Milano per il Fuorisalone 2018. L'appuntamento è in Piazza San Marco, nel cuore del Brera Design District: qui presenterà la piscina per nuoto controcorrente della linea SwimLife e la spa Virtus. Jacuzzi Swimlife è una linea di nuove piscine per il nuoto