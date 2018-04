Fuorisalone 2018 | il design invade Milano

Fuorisalone 2018 - perfino la bara diventa personalizzabile e colorata : Bare colorate e personalizzabili che diventano cassapanche, portaoggetti, contenitori. Si chiama Potalove ed è una collezione di design inventata dalla “cantafiorista” bergamasca Rosalba Piccinni per il Fuori Salone del Milano Design Week. Detta così, al di là del gusto del macabro, con una semplice esposizione di casse da morto color pastello imbottite con tenere trapunte, lo spunto di design non avrebbe la stessa presa mediatica. Perché la ...

Milano Design Week 2018 - Lauto protagonista del Fuorisalone : Si apre la Milano Design Week e la città è tutta un pullulare di eventi, installazioni e mostre allinsegna dellinnovazione e della creatività. A questo appuntamento il settore delle quattro ruote si conferma sempre più protagonista, sottolineando così lo stretto legame tra Design, mobilità e tecnologia. Perché lo stile, oggi, non è più solo una questione di gusto progettuale, ma è anche sinonimo di sostenibilità. Così, oggi, i centri stile e i ...

Whirlpool : al Fuorisalone 2018 presenta suite elettrodomestici W Collection : Milano, 16 apr. (AdnKronos) – Al fuorisalone 2018 Whirlpool presenta #SensingYourWorld la suite di elettrodomestici W Collection con un design premium, dotate di tecnologia Sesto Senso e Connectivity per interagire tra loro. Quando gli elettrodomestici ‘si parlano tra loro’, le attività quotidiane diventano più semplici: ad esempio, le nuove cappe connesse possono automaticamente iniziare a filtrare l’aria nella quantità ...

“Cells” : la sanità del futuro alla Statale di Milano per il Fuorisalone 2018 : 1/7 ...

Salone del mobile 2018 - guida agli appuntamenti da non perdere al Fuorisalone : Dal 17 al 22 aprile torna uno degli eventi più attesi della vita mondana milanese: il FuoriSalone. Natura, ambiente e sostenibilità saranno i temi chiave della Milano Design Week 2018 e faranno da filo conduttore tra gli eventi in programma. Le istallazioni e le mostre di architetti e designer di tutto il mondo ci parleranno delle città del futuro, di come saranno le nostre case e di come cambieranno gli oggetti di uso quotidiano. Sono in tutto ...

Fuorisalone 2018 : torna la Design Pride di Seletti & Co : Musica, balli, carri, Design (ovviamente), ma soprattutto tanto, tanto divertimento. Anche quest’anno tutto è pronto per l’ormai tradizionale appuntamento con il Design Pride, la festa organizzata dal brand italiano Seletti in collaborazione con l’agenzia Paridevitale che animerà il distretto delle 5Vie del Fuorisalone meneghino. Mercoledì 18 aprile, secondo giorno della Design Week di Milano, un corteo all’insegna della ...

Fuorisalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : Roberto Cavalli Home Linen by Mirabello Carrara Mirabello Carrara presenta le nuove proposte Roberto Cavalli Home Linen in una capsule collection che vede protagonista un intrigante mondo tropicale ...

Fuorisalone 2018 - 10 eventi da non perdere - : Durante il Salone del Mobile, Milano ospita, dal 17 al 22 aprile, oltre mille appuntamenti che la rendono la capitale del design: dalla Notte bianca a Brera fino alle mostre di piazza Castello. E poi ...

Ammu porta il cannolo - il re dei dolci siciliani - al Fuorisalone 2018 : Il Fuorisalone 2018 sa anche di Sicilia. I visitatori del Fuorisalone potranno infatti gustare i Cannoli Espressi siciliani di Ammu all’interno di INHABITS in Piazza Castello (lato Via Quintino Sella). La piccola, ma dolcissima, postazione di Ammu preparerà live i cannoli siciliani espressi, caratterizzati da una friabile cialda riempita sul momento di vera ricotta siciliana e guarniti con granella di pistacchio di Bronte, scorzette ...

Fuorisalone 2018 : gli eventi food da non perdere : Dal 17 al 22 aprile è tempo di Milano Design Week 2018, la settimana che anima la città sia con il Salone del Mobile, sia con le numerosissime iniziative del Fuorisalone. E dato che design non è solo poltrone, sedie e mobili, così come cibo non è solo sinonimo di mangiare, in questi giorni sono tantissimi gli eventi che sposano il tema della bellezza e dell’arte a quello del food. I binomi sono tra i più creativi e coinvolgono tutti i ...

Fuorisalone 2018 - tutto il design a misura di bambini (e genitori) : Mamme, papà, bambini: come ormai da tradizione, il Fuorisalone 2018 pensa anche a voi. Tantissime le iniziative che anche quest’anno mostreranno il lato family friendly dell’arredare contemporaneo, tra eventi dedicati, installazioni da ammirare e tantissimi servizi pensati per facilitare i genitori a spasso con bimbi al seguito. In ognuno dei distretti cult della città, infatti, non mancheranno appuntamenti per vivere la design Week in ...

Fuorisalone Milano 2018 : Jaguar e Land Rover presentano i loro progetti : Cornici LED, esplicito richiamo al mondo dell'elettrico, e linee minimaliste si snoderanno attorno all'innovativo modello del Brand del Giaguaro, creando giochi di luce e un incrocio di piani ...

Fuorisalone 2018 - a Milano debutta il Bovisa Design District : Milano, 7 apr. , askanews, Con la Milan Design Week 2018 prende vita il Bovisa Design District, il distretto milanese dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alla creatività. In occasione del ...