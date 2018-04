Fuori salone 2018 | Technogym presenta la sua Skill Bike

Jacuzzi : al Fuorisalone le swimspa per nuotare controcorrente : "Queste sono le piscine con nuoto controcorrente che stiamo lanciando a livello internazionale, in Europa, in Asia e in tutto il mondo", spiega Fabio Felisi, presidente e general manager di Jacuzzi ...

In anteprima al Fuorisalone i nuovi Powerbank di Duracell : Milano, , askanews, - Duracell ha scelto il Fuori Salone di Milano e precisamente il Design District di Zona Santambrogio per presentare in anteprima i nuovi Powerbanks, le batterie portatili per ...

Audi al Fuorisalone - appuntamento col futuro : Mentre Milano accoglie l’esercito del design per il tanto atteso Salone del Mobile, Audi accende i motori della sesta edizione di Audi City Lab, il laboratorio di idee, innovazione e tecnologia pronto anche quest’anno ad animare interessanti dibattiti dal 16 al 22 aprile. LEGGI ANCHEFormula E, Audi e-tron Vision Gran Turismo realizzata per un videogioco debutta nella realtà Teatro dell’evento, ancora una volta, è Corso Venezia 11, all’interno ...

Fuorisalone - a Ventura Centrale le installazioni raccontano storie : Milano, 17 apr. , askanews, Dopo il debutto nel 2017 Ventura Projects torna durante il Fuorisalone negli spazi degli ex Magazzini Raccordati della Stazione Centrale, una vasta area adatta ad ospitare ...

Fuorisalone 2018 - il design invade Milano : Il mese di aprile, a Milano, è contrassegnato da un appuntamento imperdibile, il Salone del Mobile, che oltre a riunire appassionati di design e addetti ai lavori, ha il potere di attrarre un pubblico variegato, pronto a perdersi tra i padiglioni di Rho Fiera e tra le vie del centro meneghino per ammirare le installazioni del cosiddetto Fuorisalone. LEGGI ANCHETutte le novità del Salone del Mobile 2018 Dal polo fieristico di Rho – dove ...

Fuori salone 2018 : Karim Rashid e l’installazione per IQOS : IQOS, il dispositivo smoke – free di Philip Morris International che scalda il tabacco senza bruciarlo, presenta in occasione della Milano Design Week, il progetto IQOS WORLD, che vede protagonista il designer Karim Rashid con un’installazione site specific visibile dal 17 al 22 aprile 2018 negli spazi del Magna Pars Hotel. “Quest’anno, con l’obiettivo di riflettere l’enorme cambiamento che l’azienda sta affrontando”, dichiara ...

Mitsubishi e Casa Corriere ispirano il Fuorisalone : l'evento dell'anno a Milano, che oltre all'esposizione vera e propria a FieraMilano coinvolge l'intera città. Fra i mille progetti che interpretano la Design Week 2018 c'è Mitsubishi Design Discovered,...

Fuorisalone 2018 - perfino la bara diventa personalizzabile e colorata : Bare colorate e personalizzabili che diventano cassapanche, portaoggetti, contenitori. Si chiama Potalove ed è una collezione di design inventata dalla “cantafiorista” bergamasca Rosalba Piccinni per il Fuori Salone del Milano Design Week. Detta così, al di là del gusto del macabro, con una semplice esposizione di casse da morto color pastello imbottite con tenere trapunte, lo spunto di design non avrebbe la stessa presa mediatica. Perché la ...

Ecco perché il Fuorisalone è diventato così importante : Il Fuorisalone è uno di quegli appuntamenti fissi del calendario, cerchiato in rosso assieme ai compleanni, agli anniversari e a tutte le altre date da ricordare. Arriva in città assieme alla primavera e con lei porta la voglia di novità e di scoprire cose nuove. perché la Design Week è un fenomeno grande come la città di Milano che coinvolge la fiera ma anche tutto il resto, il “dentro” e il “fuori”, la dimensione chiusa e professionale del ...

Napapijri lancia Ze-Knit e debutta al Fuorisalone con un evento speciale : ... Alessandro Guerriero, Rachaporn Choochuey, Bruce Sterling e Jasmina Tesanovic , che interagiranno con il pubblico dal vivo , e in streaming sulla pagina Facebook di Napapijri, . Mentre l'...

Milano Design Week 2018 - Lauto protagonista del Fuorisalone : Si apre la Milano Design Week e la città è tutta un pullulare di eventi, installazioni e mostre allinsegna dellinnovazione e della creatività. A questo appuntamento il settore delle quattro ruote si conferma sempre più protagonista, sottolineando così lo stretto legame tra Design, mobilità e tecnologia. Perché lo stile, oggi, non è più solo una questione di gusto progettuale, ma è anche sinonimo di sostenibilità. Così, oggi, i centri stile e i ...