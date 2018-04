FS | ok soci a bilancio 2017 Dividendo al Tesoro di 150 milioni

Beni Stabili - via libera dei soci a bilancio 2017 e dividendo : Beni Stabili si avvia ad una chiusura in rialzo dello 0,49%, nel giorno in cui l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio dell'esercizio 2017 , chiuso con un risultato netto ricorrente di 101,...

Banca Popolare di Bari - giudice archivia inchiesta per associazione a delinquere. Si indaga per falso in bilancio e truffa : Le indagini proseguono per truffa, ostacolo alla vigilanza, falso in bilancio e maltrattamenti. Ma il tribunale di Bari ha archiviato l’indagine sulla Banca Popolare di Bari relativa alla presunta esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata a truffare i correntisti. La richiesta di archiviazione era stata depositata nelle scorse settimane dal procuratore aggiunto Roberto Rossi ritenendo che non ci fosse una regia comune ...