romadailynews

: Frongia: Roma ha dimostrato di essere all’altezza di grandi eventi: Di seguito le parole… - romadailynews : Frongia: Roma ha dimostrato di essere all’altezza di grandi eventi: Di seguito le parole… - _Melamore_ : RT @danielefrongia: E a conclusione del pomeriggio ricevo un omaggio speciale dai 120 ragazzi: il lancio della loro maglietta, simbolo dei… - FoxyBiondi : RT @danielefrongia: E a conclusione del pomeriggio ricevo un omaggio speciale dai 120 ragazzi: il lancio della loro maglietta, simbolo dei… -

(Di martedì 17 aprile 2018): ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile E-Prix– Di seguito le parole dell’assessore Sport. Politiche Giovanili.diCapitale, Daniele. “A distanza di qualche giorno è doveroso fare un punto sullo straordinario evento di #FormulaE. La città diCapitale, per la prima volta in Italia, ha mostrato, insieme al suo prestigio storico. Culturale. Artistico e architettonico, diall’altezza anche dicome l’E-Prix”.: E-Prix occasione per realizzare macchine che renderanno sostenibili città “L’evento del #RomeEPrix è stato importante sia per l’impatto positivo sulla città e i suoi cittadini -spiega-. Sia perché è l’occasione per contribuire ad aprire nuovi orizzonti nell’ambito della realizzazione di macchine che renderanno più sostenibili le nostre ...