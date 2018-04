Friuli Venezia Giulia | dipendenti Regione timbravano il cartellino e poi andavano al

Lega e M5s vogliono vedere prima chi vincerà le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd 'e se il 22 si vince il governo lo facciamo in un quarto d'ora'. Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e ...

Lega e M5s vogliono vedere prima chi vincerà le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd "e se il 22 si vince il governo lo facciamo in un quarto d'ora". Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e sottolineando che uno snodo fondamentale per uscire dall'impasse sarà il voto in Molise e Friuli. L'attesa nel centrodestra è sulle mosse del Quirinale che da tempo ha fatto trapelare la necessità di ...

Elezioni - si torna a votare : urne aperte in Molise e in Friuli Venezia Giulia : Gli italiani tornano alle urne ad Aprile: no, non per le Elezioni politiche (se anche in Parlamento non si dovesse trovare una maggioranza per sostenere un Governo occorrerà comunque tempo per indire nuove Elezioni) ma ...

Di Maio ridimensiona Friuli Venezia Giulia e Molise : "I risultati del voto in queste Regioni non possono influenzare le vicende nazionali" : "Il voto regionale può avere un valore nazionale quando vanno al voto più Regioni, di grandi dimensioni e quando il voto è temporalmente distante da un voto nazionale. Qui non c'è nessuno di questi 3 casi. E quindi i risultati elettorali del Friuli Venezia Giulia, come anche quelli del Molise, non possono avere una concreta influenza sulle vicende nazionali". Lo sostiene il leader M5s, Luigi Di Maio, sul blog delle ...

Prevenzione sismica - Friuli Venezia Giulia : dalla Regione 1 milioni per le verifiche su edifici pubblici : La Regione ha stanziato un ulteriore milione di euro a favore degli enti locali del Friuli Venezia Giulia per l’affidamento di consulenze tecniche per la valutazione della sicurezza strutturale degli edifici pubblici non in linea con gli attuali parametri antisismici. Si tratta del sesto riparto relativo a questa misura contributiva e consentirà di soddisfare ulteriori 27 domande tra quelle presenti in graduatoria. Lo strumento, che ...

Montalbano - per L'altro capo del filo riprese anche in Friuli-Venezia Giulia : Per le riprese de L'altro capo del filo, nuovi film-tv de Il Commissario Montalbano, la troupe si sposterà in Friuli-Venezia Giulia, dove saranno girate alcune scene del nuovo episodi della fiction con Luca ZingarettiE' un caso più unico che raro, che renderà uno dei prossimi episodi de Il Commissario Montalbano ancora più intrigante: perché ne L'altro capo del filo, nuovo film-tv che Palomar e Rai Fiction stanno per girare (le riprese ...

Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo da “debole” a “marcato” : “Le buone condizioni meteorologiche previste, con cielo sereno anche di notte faranno si che al mattino presto il pericolo Valanghe in Friuli Venezia Giulia sia 1 (debole) ovunque“: lo rileva il bollettino regionale. “Con il passare delle ore e l’innalzamento della temperatura la stabilità del manto nevoso diminuisce e il pericolo Valanghe aumenta gradualmente fino a divenire 3 (marcato) nelle ore più calde. Dalla tarda ...

Fiori - acque e castelli in Friuli Venezia Giulia : Fiori, acque e castelli in Friuli Venezia Giulia Strassoldo apre le porte dei castelli, in uno scenario fatto di antiche torri e risorgive. Continua a leggere

Friuli Venezia Giulia - il centrodestra cambia candidato dopo 5 giorni : è Fedriga. Salvini vuole l’en plein al Nord : Prima il Nord, in ogni caso, anche ora che le cose vanno molto bene anche al Centro ed è partita la conquista del Sud. Prima il Nord e infatti il segretario della Lega Matteo Salvini esce dal vertice di Palazzo Grazioli sull’elezione delle presidenze delle Camere con il gruzzolo più concreto, finora: la candidatura a presidente della Regione Friuli Venezia Giulia per Massimiliano Fedriga. Triestino, 38 anni, ex capogruppo del Carroccio ...

E il Tiramisù Day finirà la guerra all ultimo cucchiaino tra Friuli Venezia Giulia e Veneto : ... e il riaccendersi delle polemiche, come quando la veneta Confraternita del Tiramisù ha chiesto di invadilare il record per il Tiramisù più lungo del mondo battuto dai pasticcieri di Gorizia, perché ...

Matteo Salvini - l'accordo con Silvio Berlusconi : a Forza Italia il Senato - in cambio il Friuli Venezia Giulia : Le trattative per le presidenze di Camera e Senato proseguono febbrili. Al centro, Matteo Salvini , che ha sentito anche Matteo Renzi . Tra poche ore, ad Arcore, il vertice decisivo al quale ...

Auto ecologiche - in Friuli Venezia Giulia contributo da 3 a 5 mila euro per acquisto vetture green : PORDENONE - Oscilla tra un minimo di 3.000 e un massimo di 5.000 euro il contributo che la Regione metterà a disposizione di quanti decideranno di rottamare il proprio veicolo a benzina euro 0...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : neve sul Carso e in pianura - raffiche di Bora fino a 103 km/h : In Friuli Venezia Giulia in queste ore sta nevicando sulla pianura centrale e sulla costa: i fiocchi sono caduti in particolare sull’Altipiano carsico, con accumuli di circa 4-5 centimetri, e dalle prime ore dell’alba si registrano disagi alla circolazione nella periferia di Trieste. Nevica da Udine in giù, e i fiocchi di neve stanno scendendo anche sulla costa. L’Osmer nel corso della notte ha registrato raffiche di Bora di ...