Freccia Vallone 2018 | Vincenzo Nibali presente con la testa verso Liegi

Freccia Vallone o Freccia España? Sul Muro di Huy è monopolio iberico dal 2012. Una dittatura destinata a prolungarsi? : Nelle ultime sei edizioni la Freccia Vallone è stata terreno di conquista degli spagnoli. Infatti il monopolio iberico in questa corsa prosegue senza interruzioni dal 2012, quando Joaquim Rodríguez staccò tutti con uno dei suoi scatti magistrali sul Muro di Huy e si prese la vittoria in solitaria davanti a Michael Albasini e Philippe Gilbert. L’anno successivo fu la volta di Daniel Moreno, che conquistò il successo più importante della sua ...

Freccia Vallone 2018 - il Muro di Huy da troppi anni indigesto per i corridori italiani : 1990-1994: un’Italia super, guidata da un mostruoso Moreno Argentin, domina la Freccia Vallone in lungo e in largo, restando praticamente imbattuta per cinque anni (tripletta per il fenomeno di San Donà di Piave, vittorie anche per Giorgio Furlan e Maurizio Fondriest). Alla fine del Secondo Millennio ci hanno pensato invece Michele Bartoli e Francesco Casagrande a portare in alto il tricolore sulle strade belghe. I primi anni Duemila hanno ...

Ciclismo femminile - Freccia Vallone 2018 : Anna van der Breggen cerca il poker - Katarzyna Niewiadoma la rivale numero uno : Continua il Trittico delle Ardenne e mercoledì si correrà la 21ma edizione della Freccia Vallone femminile. Un’altra corsa affascinante che vedrà le migliori atlete al mondo sfidarsi sulle côte tipiche di questa regione. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite della Freccia Vallone femminile. Percorso Previsti 118 km con partenza e arrivo a Huy. La prima parte non è particolarmente impegnativa, con una serie di saliscendi che non ...

Freccia Vallone 2018 : i favoriti. Julian Alaphilippe lancia la sfida ad Alejandro Valverde : Secondo appuntamento con le Classiche delle Ardenne: dopo l’emozionante epilogo dell’Amstel Gold Race, che ha visto trionfare il danese Michael Valgren, mercoledì appuntamento in Belgio con la tradizionale Freccia Vallone. Ovviamente fari puntati sull’ascesa finale, che caratterizza l’intera corsa: il Mur de Huy, una salita breve ma con pendenze che vanno nettamente oltre il 20% che metteranno a dura prova tutti i ...

Freccia Vallone 2018 - il percorso ai raggi X : Muro di Huy sempre decisivo - si può anticipare? : Dopo l’Amstel Gold Race di ieri, il Trittico delle Ardenne prosegue con la Freccia Vallone 2018 nella giornata di mercoledì. Una corsa breve, meno di 200 chilometri, fortemente caratterizzata dal Muro di Huy nel finale, dove spesso e volentieri si decide la corsa, che negli ultimi anni è stata spesso molto controllata proprio fino all’ultimo chilometro. Andiamo a vedere il percorso. Nei primi 100 chilometri, i corridori dovranno ...

Freccia Vallone 2018 - tanti campioni al via - la corsa in TV : Mancano pochi giorni all'inizio della Freccia Vallone, secondo appuntamento del “trittico delle Ardenne”, dopo l'Amstel Gold Race e prima della Liegi-Bastogne-Liegi. Adesso possiamo dare uno sguardo all'elenco ormai definitivo dei partecipanti, provando anche a fare alcune valutazioni in base ai risultati fin qui ottenuti dai corridori che parteciperanno alla classica che si concluderà sul terribile Muro di Huy. I campioni al via Il Team ...

Freccia Vallone 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Prosegue il periodo delle Classiche delle Ardenne con la seconda prova del trittico che si concluderà domenica con la Liegi-Bastogne-Liegi. Mercoledì è infatti in programma la Freccia Vallone, tradizionale gara belga con l’arrivo sull’ormai storico Muro di Huy: chi riuscirà a spuntarla su pendenze davvero durissime che vanno oltre il 20%? Andiamo a scoprire la ricca startlist: presenti tantissime delle stelle a livello ...

Freccia Vallone 2018 : su che canale vederla in tv? Il programma e l’orario : Il Trittico delle Ardenne si sposta dall’Olanda al Belgio con la seconda prova, la Freccia Vallone, la cui 82ma edizione si correrà mercoledì 18 aprile. Un percorso di 198 km da Seraing a Huy con i corridori che dovranno affrontare undici durissimi strappi tra cui il mitico Mur de Huy. Una vera e propria rampa con pendenze che raggiungono anche il 20% su cui si deciderà la corsa. Il corridore più atteso alla partenza sarà lo spagnolo Alejandro ...

Freccia Vallone 2018 : programma - orari e tv : Mercoledì 18 aprile si correrà l’82ma edizione dalla Freccia Vallone, seconda prova del Trittico delle Ardenne. I corridori dovranno affrontare 198 km da Seraing a Huy con la presenza di 11 strappi tra cui il mitico Mur de Huy (1.3 Km al 9.8%), su cui si deciderà la corsa. Lo spagnolo Alejandro Valverde andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva, la sesta in carriera. Tanti i corridori che proveranno a rompere questa egemonia, tra cui il ...