Freccia Vallone 2018 | Alejandro Valverde insegue la sesta vittoria È la classica

oasport

: Mercoledì il gran giorno della #FrecciaVallone ?? Tutto si deciderà sul leggendario #MuurDeHuy ????? 1.3km in lunghez… - Eurosport_IT : Mercoledì il gran giorno della #FrecciaVallone ?? Tutto si deciderà sul leggendario #MuurDeHuy ????? 1.3km in lunghez… - SpazioCiclismo : Valverde pronto a tendere l'arco per la sesta volta #FlecheWallonne - BelliWladi : RT @Eurosport_IT: Martedì LIVE Eurosport ??????? #EurosportCICLISMO raddoppia tra le Alpi e la Croazia... E domani c’è anche la Freccia Vall… -

(Di martedì 17 aprile 2018) “è il favorito”. In qualunque delle interviste della vigilia da parte dei possibili protagonisti dellache si disputerà domani, la frase principale è stata sempre questa: lo spagnolo parte nettamente avanti nei favori del pronostico. E non potrebbe essere altrimenti: non ci si può che aspettare un successo da colui che su queste strade ha già trionfato cinque volte, con le ultime quattro edizioni dominate in lungo e in largo. Si va a caccia di una storicavolta, con annessa quinta volta di fila. All’Amstel Gold Race, che di recente ha cambiato percorso, non è andata però come l’Embatido potesse aspettarsi: sul Cauberg ha provato a fare la differenza, ma un’altimetria non del tutto congeniale non lo ha favorito. La condizione, nonostante la quinta piazza finale (ha chiuso alle spalle di Peter Sagan la volata dei battuti), è ...