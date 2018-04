Frascati Scherma | Giovannelli prima e tanti podi

Frascati Scherma : Lucarini doppio bronzo mondiale : Roma – Lucia Lucarini è stata tra i protagonisti dei campionati mondiali Cadetti e Giovani che si sono chiusi ieri a Verona. La sciabolatrice umbra, che è tesserata per i Vigili del Fuoco e da tempo si allena nella palestra del Frascati Scherma assieme al maestro Andrea Aquili, ha conquistato un doppio bronzo iridato. Prima nella prova individuale dove ha sfoderato una bellissima prestazione fermandosi solo in semifinale al cospetto della ...

Frascati Scherma : Rosatelli primo podio in Coppa del Mondo : Riccardi vice campione d'Italia U23- Roma – Un week-end ricchissimo per il Frascati Scherma. D'altronde era in programma un impegno di Coppa del Mondo per...