Forza Italia | la cena di Giovanni Toti da Silvio Berlusconi | il loro piano segreto

Sondaggi - vola la Lega; crollo Forza Italia Video : Il #M5S si conferma il primo partito, seppur in lieve calo rispetto alle elezioni dello scorso 4 marzo. vola letteralmente la Lega [Video], cresce di qualche punto anche il PD mentre crolla Forza Italia. Questo l'esito del Sondaggio curato da IndexResearch, commissionato da Piazza Pulita. Quattro i quesiti posti ai soggetti intervistati, il primo riguardava ovviamente le preferenze di voto se si tornasse immediatamente alle urne. Il M5S, come ...

Da Di Maio ultimatum a Salvini e Martina poi rivela : Parlamentari in fuga da Forza Italia : Non sarà M5s a spaccarsi, come secondo alcuni retroscena Silvio Berlusconi pensa possa accadere, ma è Forza Italia che rischia di dividersi. Lo dice il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ...

Ipotesi governo 2018 - premier a Forza Italia? : Si stringe sulle Ipotesi di varo del governo. Per domani o mercoledì è attesa la mossa del Quirinale. Nei pronostici prende corpo la chance di un’incarico esplorativo a una figura istituzionale, il presidente della Camera, Fico (M5S), o la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, la quale ha già detto che “se Mattarella chiama difficile dire di no”. Il pre-incarico alla senatrice di Forza Italia porterebbe il ...

Tagli ai vitalizi - Forza Italia rivendica l’iniziativa. Mulè : “Lotta agli sprechi ci appartiene da prima che M5s nascesse” : “La batTaglia della lotta agli sprechi, anche relativamente ai vitalizi, ci vede in prima linea da prima che il M5s nascesse. Nella scorsa legislatura non abbiamo votato la legge Richetti perché era incompleta e creava un grave precedente in tema di diritti acquisiti, detto ciò se si procederà in ufficio di presidenza con una delibera corretta faremo la nostra parte. Problemi con FDI? Assolutamente no, abbiamo rapporti consolidati e ...

L'incubo di Berlusconi? Le urne Forza Italia scompare se si rivota Di tutto per far nascere il governo : Altro che la lite continua con i 5 Stelle. Altro che la contrapposizione Usa-Russia sulla Siria. Il vero incubo di Silvio Berlusconi sono le urne. Già alle imminenti regionali l'ex Cavaliere teme il clamoroso sorpasso della Lega in Molise, sarebbe la prima volta al Sud... Segui su affarItaliani.it

Latina - frodi fiscali e riciclaggio : arrestati commercialisti e imprenditori. “Coinvolto Maietta - ex deputato di Forza Italia” : Imponenti frodi fiscali e conseguente riciclaggio messo in piedi da commercialisti e imprenditori. Polizia e Guardia di finanza stanno eseguendo una vasta operazione tra Roma e Latina nei confronti dei presunti appartenenti di un’associazione per delinquere della quale, secondo la procura pontina, facevano parte anche personaggi legati all’ex amministrazione del Latina Calcio. Tra questi – come riporta Latina Today – ...

Governo - Forza Italia : danni li producono veti e insulti Di Maio : Roma, 15 apr. , askanews, 'Vorremmo ricordare all'onorevole Luigi Di Maio che il centrodestra unito è la coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni. In democrazia di cui ...

Morto Stefano Zappalà - uno degli storici fondatori di Forza Italia : aveva 77 anni : Nei giorni convulsi delle consultazioni, un lutto colpisce Forza Italia. La triste notizia viene data in una nota di Elisabetta Gardini , capogruppo del partito al Parlamento europeo: 'Questa notte ci ...

Salvini accelera sul governo : “Mai col PD - Forza Italia e M5s ora la smettano con gli insulti” : Il leader della Lega parla di una accelerazione alla formazione del nuovo governo data dal'escalation in Siria e torna a rilanciare l'ipotesi di un governo del centrodestra con il supporto del MoVimento 5 Stelle.Continua a leggere

Berlusconi - brutta caduta durante il comizio. Il leader di Forza Italia si trovava in Molise per un comizio. Come sta e cosa è successo : Periodo complicato per Silvio Berlusconi. Non solo i guai relativi alla perdita della leadership nella sua coalizione e la difficoltà di formare un governo. Ora ci mancava anche la caduta. Piccolo incidente nel pomeriggio di sabato per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. durante un comizio organizzato proprio dal suo partito, infatti, è improvvisamente inciampato sul palco cadendo rovinosamente a terra. L’episodio sul palco ...

Salvini-Berlusconi - l'attacco in Siria divide il centrodestra. Il leghista a M5S e Forza Italia : «Basta insulti» : VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia Italiana». Insomma, sembra di capire che con lui al governo, la mano a Putin rimarrebbe ferma e tesa. Sia dal punto ...

Di Battista attacca Berlusconi e Salvini/ Di Maio spiazzato : Rotondi (Forza Italia) - "in privato ne parla bene" : Di Battista attacca Berlusconi e Salvini, Di Maio spiazzato: irritazione e stupore in casa 5 Stelle. Le parole dell’ex deputato pentastellato a Perugia, non sono piaciute al Movimento(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:16:00 GMT)

Mandato per governo a Casellati o Giorgetti? M5s resta irremovibile sul No a Forza Italia e Berlusconi : Di solito la reazione all’ipotesi è una risata. Quando a Luigi Di Maio o qualcuno della sua squadra si paventa l’ipotesi di scendere a patti con Silvio Berlusconi o Forza Italia, sotto qualsiasi forma e declinazione, la risposta è un No irremovibile. Lo era prima quando la posta in gioco era l’opposizione, lo è oggi più che mai che invece gli occhi sono tutti puntati sul governo. A poche ore dal secondo colloquio con Sergio ...

Di Battista attacca "né Berlusconi né Forza Italia"/ "Salvini vicino a Silvio sembrava Dudù" : Silvio Berlusconi rispone a muso duro al veto posto da Luigi Di Maio: "Non può dirmi cosa fare, non conosce la democrazia". E Salvini bacchetta i due litiganti: "Basta, o si vota"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 21:01:00 GMT)