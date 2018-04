Fortnite | arriva la Light Machine Gun | una nuova mitragliatrice leggera

Fortnite : il celebre streamer Ninja usa un insulto razzista durante una diretta - ma arrivano subito le scuse : Molti di voi conosceranno Tyler "Ninja" Blevins, il celebre streamer che, grazie alla sua popolarità, ha confermato di guadagnare ben 500.000 dollari al mese.Ninja è uno streamer molto famoso per le sue dirette di Fortnite, ma recentemente si è trovato al centro di un'aspra polemica. Nello specifico, come riporta Polygon, durante una delle sue live su Twitch, Blevins avrebbe usato un insulto razzista mentre canticchiava i versi di un brano rap. ...

Il sorpasso è arrivato : Fortnite scalza PUBG e diventa il Battle Royale più popolare su PC : Sapevamo dell'incredibile successo di Fortnite, che col passare delle settimane infrangeva ogni tipo di record e si avvicinava al suo celebre concorrente, Playerunknown's Battlegrounds. Stando a quanto afferma uno studio diffuso da Newzoo, il titolo di Epic Games avrebbe finalmente superato PUBG, diventando il Battle Royale più popolare su PC.Come riporta Venture Beat i dati di Newzoo non lasciano spazio ai dubbi. A febbraio 2018 ARK Survival ...

Una nuova arma per Fortnite Battle Royale : arriva il fucile a pompa pesante : Fortnite può essere considerato a tutti gli effetti un altro dei più importanti fenomeni videoludici degli ultimi tempi. Insieme al famoso PlayerUnknown's Battlegrounds, il titolo di Epic registra numeri veramente incredibili e, ultimamente, vi abbiamo riportato il sorpasso di Fortnite nei confronti di PUBG, grazie ai 126 milioni di dollari guadagnati nel mese di febbraio.Il successo di questa tipologia di giochi si deve anche al continuo ...

Si potrà giocare Fortnite in cross-play tra PS4 e Xbox One? Arriva la risposta : Epic vuole chiaramente che tutti, ma proprio tutti, giochino a Fortnite. Lo ha fatto capire dopo aver annunciato l'arrivo del gioco anche su piattaforme mobile, quindi su Android e su iOS. Da quel momento si è aperta la possibilità del cross-play, cioè il gioco inter-piattaforma: utenti PC che giocano insieme a quelli iOS, ad esempio, o quelli Mac che giocano a Fortnite con quelli su Android. Inizialmente in questo annuncio l'unica piattaforma ...

Fortnite Battle Royale arriva su iOS e Android : cross-play tra mobile - PC e console : Epic Games ha svelato che Fortnite Battle Royale arriverà anche sui dispositivi mobile iOS e Android. Le buone notizie non sono ancora finite perché si potrà giocare con altri giocatori in crossplay su altre piattaforme. Tutto avrà inizio da lunedì 12 marzo. In questa data i giocatori interessati potranno iscriversi sul sito ufficiale di Fortnite per l'"Event Invite" di iOS. In seguito i giocatori riceveranno gli inviti via e-mail e dovranno ...

Arrivano i Jetpack in Fortnite col prossimo aggiornamento? Cosa sappiamo : Le battaglie di Fortnite stanno per regalare ai videogiocatori anche i Jetpack grazie ad un nuovo aggiornamento. Non si conosce ancora la data di uscita dell’ultima novità, ma sembra che i Jetpack dovrebbero arrivare a breve. Bisogna però specificare che Epic Games non ha ancora annunciato nulla di ufficiale in merito, ma i giocatori sono stati incuriositi da un’immagine che non solo fa riferimento alle ultime novità già arrivate, ma lascia ...