Formula 1 | Joe Verstappen | ' Mio figlio deve pensare di più'

foxsports

: RT @JeanEricVergne: Grazie mille @Corriere della Serra. Ciao! #JEV25 #RomeEPrix #Forza #ABBFormulaE - Joe__Diamond : RT @JeanEricVergne: Grazie mille @Corriere della Serra. Ciao! #JEV25 #RomeEPrix #Forza #ABBFormulaE -

(Di martedì 17 aprile 2018) Ai microfoni di Ziggo Sport, l'ex pilota di1 , 8 stagioni per lui, e 107 Gp disputati, , si è espresso così sul sorpasso in Cina: Il sorpasso su Vettel non era possibile, è stato un errore ...