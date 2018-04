Fonti militari siriane smentiscono attacco

Siria - tv di Stato annuncia attacco missilistico. Fonti militari smentiscono : In tarda mattinata, la Gran Bretagna aveva accusato Damasco e Mosca di aver "bloccato gli ispettori" dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Posizione ribadita da Theresa May nella sua relazione al Parlamento sui raid condotti sabato scorso: "Azione giusta legalmente e moralmente", mentre a Londra Gli Usa intanto smentiscono Macron: "Truppe via al più presto". E annunciano nuove sanzioni contro Mosca