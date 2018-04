Fontana Lega | Via le sanzioni alla Russia | ci costano un miliardo all' anno

"L'Ue è il nostro paletto per un'intesa di governo con Di Maio : il M5s sta con Macron?". Parla Fontana - vicesegretario della Lega : "E' molto importante capire dove si posizioneranno i Cinque stelle in Europa: se è vero che stanno tentando la strada dell'alleanza con l'ultraliberista Macron che ha in mente un'idea di Europa diversa dalla nostra. Se si vuol fare un governo insieme, è fondamentale sedersi a un tavolo e discutere di programma, come in Germania. Con punti chiari, nero su bianco e non solo sull'Italia: è fondamentale stabilire il superamento ...

Lombardia - formata Giunta presidente Fontana : metà assessori a Lega : Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato la composizione della sua Giunta di centrodestra. E' formata da 16 assessori (8 Lega, 4 FI, 2 FdI, 1 NcI e 1 civico) e 4 sottosegretari. Vicepresidente con deLega alla Ricerca, all'Innovazione e all'Università è stato confermato Fabrizio Sala (FI), così come Giulio Gallera (FI) alla Sanità. "Scelte persone di grande esperienza", ha affermato Fontana.

CAMERA - ELETTI VICEPRESIDENTI : CARFAGNA - Fontana - SPADONI E ROSATO/ Questori : voti Lega per Fraccaro del M5S : CAMERA, ELETTI VICEPRESIDENTI: CARFAGNA, FONTANA, SPADONI e ROSATO. Questori: travaso di voti Lega per Fraccaro del M5S. Le ultime notizi e gli scenari per la formazione del governo(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:48:00 GMT)

Regione - i cambi in corsa di Fontana : Trasporti alla Lega - Lavoro a Sardone. Giallo sulla scelta di Lara Magoni : Manca qualcosa più delle ultime limature. Per chiudere la nuova giunta regionale s'attende che Forza Italia definisca la composizione della sua parte di squadra. Il presidente Attilio Fontana conta di ...

M5s - la Lega allarga le braccia anche in Lombardia. Fontana : “Autosufficienti - ma appoggio esterno è benvenuto” : “Sostegno di M5s? La nostra maggioranza continuerà ad amministrare. Tutte le forze che vorranno collaborare su specifici argomenti saranno bene accette. La maggioranza è autosufficiente. Se ci saranno appoggi esterni, molto bene”. Così il neo governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia di insediamento a capo della regione, tenutasi stamani a Palazzo Lombardia a Milano L'articolo M5s, la Lega allarga le ...

Governo : Fontana (Lega) - no alleanze con partiti - tentare con singoli : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Servirà un po’ di tempo, è una situazione in cui probabilmente bisognerà trovare un compromesso”. Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, ai microfoni di ‘6 su Radio 1’ ipotizza gli scenari possibili che si vanno delineando nel post elezioni per la formazione di un nuovo Governo. “Servirà del tempo per discutere con tutti ‘ ribadisce Fontana – noi porteremo il ...

Eletti Lega - Regionali Lombardia 2018/ Seggi - nomi e voti : i candidati consiglieri di Salvini per Fontana : Eletti Lega: i risultati delle elezioni Regionali Lombardia 2018: Seggi e voti. I candidati leghisti, le ultime notizie e i precedenti del 2013: adesso quello di Salvini è il primo partito. (Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:28:00 GMT)

Elezioni Lombardia 2018 - Sala : «Fontana? Collaborerò - ma la Lega cambi i toni. Esigiamo rispetto» : Accanto a Giorgio Gori, al Comitato elettorale di corso Buenos Aires, c'era anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Difficile non ammettere la sconfitta, che Sala, però, non attribuisce ad errori ...

Lombardia : Sala - con Fontana collaborerò ma a Lega chiediamo rispetto : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - “Con Fontana collaborerò per necessità istituzionale, ci mancherebbe altro. Troveremo certamente la formula per lavorare. Consiglio a quelli che stanno dall’altra parte di non essere arroganti. Ho sentito il segretario della Lega Lombarda dire che Gori è stato un pessimo

Regionali - Fontana straccia Gori e la Lega doppia FI. A Milano è controtendenza Pd : col 27% è primo partito. M5S non sfonda : Il sindaco leghista di Varese Attilio Fontana incassa una vittoria clamorosa. In Lombardia stacca di 27 punti e doppia il candidato del Pd Giorgio Gori: 53% contro 26,4% secondo le ultime proiezioni. Non solo: porta la stessa Lega a raddoppiare i voti rispetto a Forza Italia e congela le speranze di ribalta dei Cinque Stelle il cui candidato si ferma al 16%. Di sicuro il risultato di Fontana è nettamente superiore rispetto al 42,8% registrato ...

Elezioni - Sala : “Collaboreremo con Fontana - ma la Lega non sia arrogante” : “Gori ha fatto tutto quello che poteva fare. Sono convinto e spero che non molli perché si è rivelato politicamente molto capace e amato. L’election day è stato il principale problema perché si è votato sui simboli. Renzi? Le dimissioni erano attese per come si erano messe le cose, sulle modalità riflettiamo con calma perché alcuni passaggi del suo discorso non sono chiari nemmeno a me. La mia sintesi su Milano è che il voto sia ...

Lombardia - Fontana (Lega) : “Non farò nulla per la razza bianca”. E ribadisce la richiesta di scuse : Attilio Fontana, candidato presidente per la Lega alla Regione Lombardia, ha commentato lo spoglio elettorale solo quando la sua percentuale si è attestata sul 53% contro il 26% del primo avversario, Giorgio Gori. Dalla storica sede leghista, in via Bellerio, è tornato a parlare delle dichiarazioni sulla razza bianca che l’avevano messo al centro delle polemiche all’inizio della sua campagna elettorale. “Non farò nulla per la ...

