huffingtonpost

: Dopo lo stop forzato, causato dalla mancanza di fondi nazionali dedicati, riparte in Emilia-Romagna la formazione p… - ValeRavaioli : Dopo lo stop forzato, causato dalla mancanza di fondi nazionali dedicati, riparte in Emilia-Romagna la formazione p… - HuffPostItalia : Fondi d'investimento 'attivi' o 'passivi': quali conviene acquistare -

(Di martedì 17 aprile 2018) Vale la pena comprared'" o invece è meglio optare per quelli? Questi ultimi corrispondono nella maggiore parte dei casi agli Etf (Exchange-traded funds). Nel caso degli strumenti, il gestore si propone di far meglio del benchmark, ovvero del parametro di riferimento (previsto dalla normativa) che serve appunto a valutare latà della gestione.In parole povere, se io come risparmiatore voglio puntare sulle azioni europee ho sostanzialmente due scelte:, che si propongono di battere l'andamento dell'indice degli stessi mercati, per esempio l'S&P Europe. Oppure posso comprare un Etf che non fa altro che replicare passivamente questo indice.A favore deic'è la possibilità di fare meglio dell'indice di riferimento, quindi di guadagnare di più; a sfavore il fatto che sono ...