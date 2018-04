optimaitalia

: Fondamentale aggiornamento B206 su Huawei P10 Lite: risolutivo di più problemi? - OptiMagazine : Fondamentale aggiornamento B206 su Huawei P10 Lite: risolutivo di più problemi? - Uber_Italia : @davidemaggio @LeFrecce La nostra speranza è di poter offrire un giorno servizi come uberPET anche in Italia. Perch… - G_DiVittorio : Scaletta -

(Di martedì 17 aprile 2018) Più che atteso il prossimosuP10comedi più di una serie diche lo smartphone ha sperimentato nel corso delle ultime settimane e giorni, a seguito di update poco felici. L'intervento degli sviluppatori sarebbe in dirittura d'arrivo con la prima apparizione del pacchetto in Europa, così come ci comunica l'autorevole fonte tedescaBlog.Nella giornata di ieri, abbiamo esaminato a fondo il firmware B203 molto diffuso in Italia proprio per il modello P10. Abbiamo dovuto sottolineare una solenne bocciatura per il rilascio, visto che più testimonianze hanno ribadito come il device non sia certo migliorato dopo l'installazione dell'adeguamento ma abbia mostrato una serie di anomalie, tra cui la mancata ricezione di notifiche social, come quelle di Facebook ma ancora più di tutti un calo più che repentino della batteria. In ...