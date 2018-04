Fmi | «In Italia crescita a + 1 | 5% | ma l' incertezza politica mette a rischio le riforme»

Fmi : accelera crescita Italia - Pil a +1 - 5% «Ma preoccupa l’incertezza politica» : Dopo il +1,5 per cento del 2017, il Pil 2018 salirà dell’1,5 per cento, ovvero di 0,1 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di gennaio

Fmi alza stime Pil Italia 2018 : +1 - 5% : 15.33 Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime di crescita per l'Italia: il Pil salirà dell'1,5% nel 2018 (0,1 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di gennaio, 0,4 in più rispetto ad ottobre). Per il 2019 stima invariata a +1,1%. Poi avverte: in Italia,così come in altri Paesi alle prese con un voto imminente o con lo scenario post-elettorale, "l'incertezza politica crea rischi nell'implementazione delle ...

Fmi : l’Italia accelera ma resta ultima in Europa. Rischi al ribasso sulla crescita globale : Riviste al rialzo a +1,5% le stime di crescita nel nostro Paese per il 2018 e a +1,1% nel 2019. Nell’Eurozona però gli altri Paesi fanno meglio, Grecia compresa. crescita mondiale solida:?confermata a +3,9% ma ci sono Rischi di frenata...

Italia - Fmi alza Pil 2018 a 1 - 5% - chiede sforzo su debito : L'economia Italiana crescerà quest'anno di 1,5%, mantenendo lo stesso ritmo tenuto nel 2017, secondo le nuove stime del Fondo monetario internazionale, che ha migliorato di un decimo l'ultima proiezione ...

Fmi - in rialzo stime di crescita Italia 2018-19 : +1 - 5% e +1 - 1% : I dati sono contenuti nelle tabelle del World Economic Outlook, il rapporto sull'economia globale dell'Fmi redatto nell'ambito degli Spring Meetings, che da giovedì prossimo entreranno nel vivo a ...

Fmi boccia la web tax italiana : 'No a soluzioni locali' : Dal momento che 'l'economia diventa digitale, soluzioni globali sono necessarie' ha detto Gaspar specificando che 'aziende come Google, Apple, Facebook e Amazon sono finite nell'occhio del ciclone ma ...

Fmi scettico sulla web tax italiana - meglio soluzioni globali : Secondo Gaspar e Verdier è meglio optare per soluzioni globali alla luce del fatto che "l'economia diventa digitale".

Fmi scettico sulla web tax italiana - meglio soluzioni globali : Secondo Gaspar e Verdier è meglio optare per soluzioni globali alla luce del fatto che "l'economia diventa digitale".

Il Fmi avverte il - nuovo - governo : "Dall'Italia mi aspetto una prova di realismo" : 'Io spero molto che in Italia, come in altri Paesi, si capisca la necessità di rafforzare l'economia, anche per aiutare il discorso politico - spiega la direttrice generale del Fmi - visto il momento,...

Allarme di Bce e Fmi sui conti italiani. C'è il rischio stangata : Richiami tecnici, che sanno tanto di antidoti politici al rischio populismo. In Italia e altrove. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli appelli a non modificare le riforme previdenziali. Fondo ...

L'Italia spende troppo in pensioni : i consigli da 'brivido' dell'Fmi : Per le pensioni l'Italia spende ancora tanti, anzi troppo, nonostante le varie riforme attuate dagli ultimi governi, come la tanto criticata Legge Fornero. Secondo una ricerca del...

RIFORMA PENSIONI/ Reversibilità e retributivo - i consigli del Fmi per l'Italia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Reversibilità e retributivo, i consigli del Fmi per l'Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 marzo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:54:00 GMT)

Fmi : Eurozona verso quinto anno di espansione - bene l'Italia : New York, 15 mar. , askanews, L'Eurozona sta vivendo la miglior crescita economica dell'ultimo decennio e va verso 'il suo quinto anno consecutivo di espansione'. Lo scrive il Fondo monetario ...