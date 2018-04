Fmi avverte Italia su incertezza politica e debito Alert commercio globale | sparati

Conti pubblici - Fmi rivede al rialzo la crescita italiana ma avverte : “Incertezza politica minaccia le riforme” : L’economia italiana andrà meglio del previsto nel 2018, ma rimarrà fanalino di coda dell’Eurozona. E l’incertezza politica post-elettorale aumenta i rischi per l’attuazione delle riforme, vista la possibilità che il prossimo esecutivo modifichi l’agenda. E’ l’avvertimento contenuto nel World Economic Outlook diffuso dal Fondo Monetario Internazionale, che ricorda ancora una volta come l’elevato ...

Il Fmi avverte il - nuovo - governo : "Dall'Italia mi aspetto una prova di realismo" : 'Io spero molto che in Italia, come in altri Paesi, si capisca la necessità di rafforzare l'economia, anche per aiutare il discorso politico - spiega la direttrice generale del Fmi - visto il momento,...