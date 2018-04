: #News #Fmi alza stime Pil Italia 2018: +1,5% - CybFeed : #News #Fmi alza stime Pil Italia 2018: +1,5% - NotizieIN : Fmi alza stime Pil Italia 2018: +1,5% - ProiezioniDB : Il FMI alza le stime del Pil dell'Italia - #Borsa #Economia #Fondo #Grafici #Mercati #Mercatiazionari -… -

Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo ledi crescita per l': il Pil salirà dell'1,5% nel(0,1 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di gennaio, 0,4 in più rispetto ad ottobre). Per il 2019 stima invariata a +1,1%. Poi avverte: in,così come in altri Paesi alle prese con un voto imminente o con lo scenario post-elettorale, "l'incertezza politica crea rischi nell'implementazione delle riforme".Monito "sull'elevato livello del debito" e sulla disoccupazione,ancora sopra 10%(Di martedì 17 aprile 2018)