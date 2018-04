Fmi | accelera crescita dell’Italia | +1 | 5% nel 2018 “preoccupa l’incertezza del dopo

Fmi - accelera crescita dell'Italia : +1 - 5% nel 2018 : Stima del Pil rivista al rialzo, ma restiamo fanalino di coda di Eurolandia. "Incertezza politica aumenta rischi per le riforme"

Fmi : l'Italia accelera - ma attenzione all'instabilità politica : Il World Economic Outlook (Weo), il rapporto sull'economia globale redatto dal Fondo monetario internazionale (Fmi), mostra un'economia mondiale in continua crescita.Il rapporto, stilato in occasione degli Spring Meetings, che sono in corso a Washington, mostra uno slancio economico generale iniziato verso la metà del 2016 e sostiene che nel 2018 e nel 2019 "le economie avanzate continueranno a espandersi oltre i loro potenziali tassi di ...