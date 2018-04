Flirtare online è come tradire. Lo stabilisce la Cassazione

agi

(Di martedì 17 aprile 2018) Navigare in chat in cerca di storie extraconiugali equivale a. Lo ha stabilito la- prima sezione civile - che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo contro una sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna con la quale, in sede di separazione, era stato confermato il diritto della ex moglie a ricevere un assegno pari a 600 euro mensili. Per i giudici, dunque, la donna ha diritto al mantenimento dopo averlo sorpreso in cerca di avventure via web. Un tradimento più pesante della decisione della donna di abbandonare il tetto coniugale, al quale l'uomo voleva appellarsi. Cosa sostiene la Corte diLa Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici d'appello, secondo i quali era "esclusa" la "violazione dell'obbligo di coabitazione" da parte della donna, ...