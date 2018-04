calcioweb.eu

: L’ultrà del #Benfica che uccise un tifoso della #Fiorentina a Lisbona è accusato di omicidio volontario… - Gazzetta_it : L’ultrà del #Benfica che uccise un tifoso della #Fiorentina a Lisbona è accusato di omicidio volontario… - CalcioWeb : #Fiorentina, tifoso ucciso a Lisbona: l’ultras del #Benfica accusato di omicidio volontario - Marco12849962 : @acffiorentina salve abitando a Rieti e tifoso della Fiorentina dove posso acquistare i biglietti per Fiorentina Lazio -

(Di martedì 17 aprile 2018) Luis Miguel Pina, 37 anni, il guidatore dell’auto che nella notte tra il 21 e il 22 aprile dello scorso anno, durante gli scontri tra tifosi dele dello Sporting ha investito eilviola Marco Ficini, sarà processato, come disposto dal giudice Isabel Sesifredo, con l’accusa die di altri quattro tentati omicidi. La notizia è stata data dal quotidiano portoghese “O Jogo”. Il trentasettenne, che apparterrebbe al club degli ultrà No name boys del, durante i tafferugli scoppiati davanti allo stadio Da Luz alla vigilia del derby di, investì con la sua auto Marco Ficini, 41 anni, che insieme ad altri tre tifosi viola era partito da Firenze per assistere alla partita insieme ai tifosi dello Sporting, da tempo gemellati con quelli gigliati. Luis Miguel Pina subito dopo aver travolto ilviola fuggì. Gli investigatori ...