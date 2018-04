Filippine | Duterte espelle l' europarlamentare del Pd Filibeck

ilgiornale

: RT @franatopos: Espulso dalle Filippine europarlamentare italiano 'per attività politiche' - yaboybenitto : RT @franatopos: Espulso dalle Filippine europarlamentare italiano 'per attività politiche' -

(Di martedì 17 aprile 2018) Unitaliano, del Pd, è stato espulso dallesu ordine del presidente Rodrigo. Giacomo, che fra l'altro è anche vicepresidente generale del Partito socialista europeo, è stato cacciato dal Paese asiatico per aver violato le leggisull'immigrazione: l'esponente dem avrebbe infatti utilizzato un visto turistico per recarsi al congresso del maggior partito di opposizione del Paese. Un'attività che è stata considerata politica e non turistica e che per questo gli è costata l'allontanamento dallo Stato con un respingimento avvenuto direttamente in aeroporto.Questa almeno è la versione ufficiale fornita dalle autorità locali. Secondo il resoconto dato della vicenda da parte degli europarlamentari del Pse, invece,sarebbe stato espulso perché in una precedente visita nell'arcipelago asiatico aveva denunciato gli assassinii di ...