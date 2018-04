Figliomeni-Rollero | con i rifiuti non si gioca Non possiamo accettarlo

Maltempo - Figliomeni-Rollero : due gocce e Roma si blocca : “Ancora una volta un semplice Maltempo è bastato per far allagare diverse strade della Capitale, e per creare non pochi disagi al trasporto pubblico locale”. Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni e il Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza Marco Rollero di Forza Italia. “Ormai da mesi, i Romani fanno i conti con gli enormi ...

Figliomeni-Rollero : “Comune toglie l’acqua con il secchiello” : Stazione Tiburtina, Figliomeni (FDI) – Rollero (FI): “Comune toglie l’acqua con il secchiello” “Dopo la bella figura fatta solo di “spot” da questa amministrazione comunale riguardo lo sgombero dei nomadi nell’area della Stazione Tiburtina, ecco ritornare tutto nuovamente come era prima se non peggio”. Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere comunale Francesco Figliomeni di ...

Omniroma. Figliomeni (FdI)-Rollero (FI) : “Solidarietà a giornalisti” : Editoria. Omniroma. Figliomeni (FdI)-Rollero (FI): “Solidarietà e risposte concrete per i giornalisti”. “L’informazione giornalistica è uno degli aspetti più importanti di una società civile, che... L'articolo Omniroma. Figliomeni (FdI)-Rollero (FI): “Solidarietà a giornalisti” proviene da Roma Daily News.

Figliomeni-Rollero : cimitero auto abbandonate cresce. Decoro urbano in pericolo : Roma – Figliomeni-Rollero: cimitero auto abbandonate a Roma sempre in crescita Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Francesco Figliomeni di FdI, consigliere di... L'articolo Figliomeni-Rollero: cimitero auto abbandonate cresce. Decoro urbano in pericolo proviene da Roma Daily News.

Figliomeni-Rollero : situazione stazione Termini allarmante : Roma – Figliomeni-Rollero: situazione stazione Termini e dintorni preoccupante Roma – Di seguito la nota congiunta tra Francesco Figliomeni di FdI, consigliere di Roma Capitale... L'articolo Figliomeni-Rollero: situazione stazione Termini allarmante proviene da Roma Daily News.

Rifiuti - Figliomeni-Rollero : “Bonificare discarica via Collatina” : “La Capitale è disseminata di discariche abusive, lo sanno bene i cittadini in particolare delle zone periferiche, e poi dalle medesime alla combustione illecita dei... L'articolo Rifiuti, Figliomeni-Rollero: “Bonificare discarica via Collatina” proviene da Roma Daily News.

Trenitalia. Figliomeni-Rollero : “Disagi per i viaggiatori per la neve” : “Le basse temperature di questi giorni e la neve conseguente che ne è derivata stanno causando numerosi problemi in tutta Italia. Abbiamo denunciato in questi... L'articolo Trenitalia. Figliomeni-Rollero: “Disagi per i viaggiatori per la neve” su Roma Daily News.