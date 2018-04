huffingtonpost

: Fico chiede ai gruppi di anticipare la 'riflessione' sulla riforma delle carceri. Plauso del Pd: 'Apprezzamento per… - MPenikas : Fico chiede ai gruppi di anticipare la 'riflessione' sulla riforma delle carceri. Plauso del Pd: 'Apprezzamento per… - RedattoreSocial : #Carcere, #Fico chiede ai capigruppo una 'riflessione' sulla riforma (Abbonati) - froma01k : RT @MaurizioAlba: #Fico chiede la rimozione della #Svastica disegnata nella porta del bagno di #Montecitorio : 'Presto, chiamate il cancell… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Il presidente della Camera Robertoha chiesto ai capigruppo di Montecitorio una "" sul decreto legislativo che attua lacarceri, "basenotazioni del garante nazionale per i detenuti". Una precedente capigruppo aveva deciso di non fare esaminare il testo dalla commissione speciale per gli atti del governo, attendendo la costituzione della Commissione Giustizia. Sul tema ci sarà una nuova valutazione nella prossima riunione dei capigruppo."Il presidenteè stato molto chiaro: ha ricordato che il governo aveva insistito per l'assegnazione di questi due decreti legislativi all'esame della commissione speciale, ha annunciato di avere ricevuto una nota dalle Camere Penali nella quale si faceva riferimento ad una astensione dall'udienza come forma di protesta in ragione della mancata assegnazione alla commissione speciale dei decreti ...