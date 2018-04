Fibra | VDSL e ADSL | differenze e opinioni

chimerarevo

: ELETTRONICA - I PRODOTTI DEL MOMENTO: #4: D-Link DSL-3682 Modem Router Wireless, Dual-Band, AC750 Mbps, VDSL/ADSL,… - consigliacq : ELETTRONICA - I PRODOTTI DEL MOMENTO: #4: D-Link DSL-3682 Modem Router Wireless, Dual-Band, AC750 Mbps, VDSL/ADSL,… - madnessnote : @darsch curiosità... quanto paghi al mese e da quanto tempo hai fatto il contratto di fibra (Vdsl)? -

(Di martedì 17 aprile 2018) Il mercato delle connessioni ad Internet si evolve, per questo serve un articolo per spiegare le nuove soluzioni con cui gli utenti si trovano ad avere a che fare. Nei prossimi paragrafi vi daremo le informazioni tecniche che dovete conoscere sui vari tipi di connessione, per poter scegliere consapevolmente.2+ Le connessionisono, oramai, molto diffuse.è acronimo di Asymmetric Digital Subscriber Line, questa tecnologia si è diffusa a partire dall’anno 2000, sostituendo la vecchia connessione analogica a 56k e portando nelle case degli italiani l’Internet veloce. Le connessionisono per definizione asimmetriche, quindi non c’è un rapporto 1:1 fra la velocità di download e di upload. Una buona velocità di scaricamento ha favorito la fruizione dei contenuti in streaming e delle pagine Web, invece le scarse velocità di upload hanno limitato ...