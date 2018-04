Fiat Galaxy4U - Un Samsung S9 in regalo con le nuove 500

quattroruote

(Di martedì 17 aprile 2018)è una nuova promozione realizzata grazie a una collaborazione tra lae la. Tutti i clienti che ad aprile acquisteranno uno dei modelli della famiglia 500 con qualsiasi motorizzazione e allestimento riceveranno inuno smartphone Galaxy S9.Anche in TV. L'offerta è valida solo per gli acquisti effettuati tramite il finanziamentodi FCA Bank al quale sarà possibile aderire anche in occasione del porte aperte in programma nel weekend del 21 e 22 aprile. Rientrano nella promozione tutte le versioni delle500, 500X e 500L in tutte le varianti attualmente disponibili in gamma. Per lanciare la nuova iniziativa laha anche realizzato uno spot televisivo diretto dal regista Augusto Zapiola e ambientato in una concessionaria degli anni cinquanta dove, invece che ricevere uno smartphone in omaggio, ai clienti viene proposta una cabina telefonica.