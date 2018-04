Fiat 500 e Panda prima serie esposte al Triennale Design Museum

Fiat 500 'Collezione' : la serie esclusiva debutta dal 14 aprile : ... il trasporto che nutriamo nei suoi confronti ci porta quasi ad impersonarla, attribuendole le sembianze di una vera e propria star del mondo dello spettacolo. Ma se la piccola utilitaria viene ...

Fiat 500C - Una settimana con la 1.2 Lounge [Day 2] : La primavera è (quasi) arrivata e con laumento delle temperature anche le automobili iniziano timidamente a scoprirsi. Non cè miglior momento per accarezzare lidea di una cabriolet e così anche il nostro Diario di bordo si adegua alla buona stagione, portando sulla strada la Fiat 500C spinta dal milleedue benzina da 69 CV. Lallestimento è il Lounge (da 19.200 euro), integrato da optional come i cerchi di lega da 16 (300 euro), il sistema ...

Fiat 500 - A New York le Urbana Edition : La Fiat presenterà al Salone di New York la 500 Urbana Edition che si baserà sull'allestimento Pop e sarà disponibile unicamente come hatchback. La nuova versione sarà esposta insieme alle 500X e 500L Urbana Edition, proponendosi con accessori esclusivi e con un look aggiornato con dettagli inediti.Per tutta la famiglia. Tra i particolari che caratterizzeranno la Urbana Edition vi saranno dei cerchi di lega da 16" color Hyper-Black abbinati ...

Fiat 500C - Una settimana con la 1.2 Lounge [Day 1] : La primavera è (quasi) arrivata e con laumento delle temperature anche le automobili iniziano timidamente a scoprirsi. Non cè miglior momento per accarezzare lidea di una cabriolet e così anche il nostro Diario di bordo si adegua alla buona stagione, portando sulla strada la Fiat 500C spinta dal milleedue benzina da 69 CV. Lallestimento è il Lounge (da 19.200 euro), integrato da optional come i cerchi di lega da 16 (300 euro), il sistema ...

Fiat 500 Collezione - l'eleganza del bicolore : Fiat 500 Collezione, l'eleganza del bicolore Arriva in questi giorni nelle concessionarie italiane Fiat la nuova limited edition 500 Collezione Continua a leggere

L'Europa avanza - soffre Fca. E Fiat punta su 500 e Panda : soffre Fiat Chrysler Automobiles in Europa: a febbraio, il gruppo del Lingotto segna un -4,3% rispetto a una crescita complessiva del mercato pari al 4 per cento. Anche nei primi due mesi del 2018 il ...

Arriva il richiamo Fiat : 15000 esemplari coinvolti : Abbiamo parlato in passato di diversi richiami riguardanti diverse case, come BMW, Toyota e altre ancora. Oggi tocca a Fiat che nei prossimi giorni provvederà a richiamare ben 15.534 vetture in Brasile, di ben dieci modelli. Il problema nascerebbe da un difetto dell'alternatore che causa lo spegnimento improvviso del veicolo mentre è in movimento. Ciò potrebbe comportare l'innescarsi di incidenti stradali. I modelli in questione sono Siena, ...

Fiat 500 Club Italia - la passione non ha confini" : ... SV, il presidente onorario Alessandro Scarpa ha partecipato alla chiusura dei festeggiamenti per il sessantenario a Johannesburg, in Sud Africa, fra l'ammirazione di personaggi di spicco nel mondo ...

Fiat 500 - Cabrio e Coupé - due Cinquini da collezione : La Fiat ha tenuto in serbo una sorpresa per il Salone di Ginevra: alle novità già annunciate relative alla 124 e alla famiglia 500 Mirror, si aggiunge infatti la 500 collezione, proposta con carrozzeria berlina e Cabrio e ordinabile da questo mese. Le livree bicolore opzionali. La nuova serie collezione è caratterizzata dagli abbinamenti inediti di tinte e materiali, loghi specifici e cromature estese su paraurti e cofano, oltre che ...

Fiat 500L - Raggiunta quota 500 mila esemplari : La Fiat ha prodotto lesemplare numero 500 mila della 500L. Il modello del primato, assemblato nello stabilimento di Kragujevac, in Serbia, è in allestimento Cross e color arancio Sicilia con tetto nero lucido; sotto al cofano c'è il 1.6 Multijet da 120 CV.Gamma articolata. Il risultato positivo conferma il gradimento del pubblico nei confronti del modello, in commercio dal 2012 e al vertice del proprio segmento (in Europa) da cinque anni ...

Fiat 500X - Collaudi sulla neve per il restyling : I prototipi della 500X avvistati in Scandinavia confermano il futuro arrivo di un restyling, che interesserà sia la carrozzeria sia l'abitacolo. La crossover italiana è stata presentata nel 2015 ed è quindi giunto il momento di rinfrescare la gamma: il debutto potrebbe avvenire già nel corso del 2018, ma non ci sono informazioni ufficiali a riguardo.Paraurti e gruppi ottici modificati. I muletti protagonisti delle nostre foto spia sono ancora ...

Arriva il primo profumo dedicato a Fiat 500 : Prima fragranza targata Fiat 500, per gli appassionati di motori e non. Un profumo per lui (100 ml, 48 euro), dai toni spumeggianti del pompelmo, mixato al pepe rosa e al pepe nero, uno per lei (100 ml, 48 euro), dal cuore raffinato e floreale che solo la vincente unione della gardenia, con la magnolia e il gelsomino sanno dare. Da più di 60 anni il “cinquino” percorre le strade di tutto il mondo con il suo inconfondibile fascino, ...