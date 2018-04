Ferrovie | in Europa prima costruzione al mondo treno supersonico

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Parte inladeldel futuro per passeggeri e merci Hyperloop. Arriva, infatti, il primo set di strutture del(una capsula a lievitazione magnetica dentro una struttura a bassa pressione), che viaggia alla velocità del suono, all’interno del centro di ricerca e sviluppo a Tolosa, Francia. Ad annunciarlo è HyperloopTT , Hyperloop Transportation Technologies. Con un diametro interno di 4 metri, il primo sistema di HyperloopTT ine nelè stato progettato sia per le capsule passeggeri che per i container merci e prevede un percorso di 320 metri, operativo da quest’anno. Inoltre nel 2019 sarà completato un secondo sistema di 1 km, costruito su piloni a un’altezza di 5,8 metri. Entrambi i primi due sistemi francesi saranno utilizzati da HyperloopTT e dalle aziende partner. La capsula ...