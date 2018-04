Federico Buffa ospite a Vibe per #SkyBuffaRacconta 1968

Federico Buffa racconta su Sky Arte HD «Ettore Majorana - L'uomo del Futuro» : In occasione dell’anniversario degli 80 anni della scomparsa di Ettore Majorana, grande fisico e accademico siciliano, lunedì 26 marzo alle 21.15 su Sky Arte HD (canali 120 e 400 di Sky) va in onda in prima visione e in esclusiva il documentario Ettore Majorana - L'uomo del Futuro dedicato a una delle figure più geniali e al contempo misteriose della stor...