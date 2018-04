Federica Angeli | “Federì sei giovane | hai una famiglia” L’imputato | “No minacce | solo un

Ostia - le minacce in aula a Federica Angeli 'Giornalaia - pensa alla famiglia' : ROMA. Le disse: 'Federì, sei giovane, hai una famiglia'. Ma non era una minaccia, secondo lui. Solo un consiglio. Eppure, è stato lui stesso, Paolo Riccardo Papagni, socio e fratello del presidente di ...

Busta con proiettile indirizzata alla giornalista Federica Angeli : Già sotto scorta, il 19 aprile dovrà testimoniare in aula in tribunale in un processo contro il clan Spada - Una Busta con un proiettile è stata recapitata nella redazione romana de "Il Fatto ...

Ostia : Fnsi e Cnog - il 19 aprile in aula al fianco di Federica Angeli : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Il 19 aprile dovrà testimoniare in aula in tribunale in un processo contro il clan Spada. Oggi hanno recapitato alla redazione del Fatto Quotidiano una busta con un proiettile dedicato a lei. Federica Angeli, cronista di Repubblica che vive sotto scorta, non ha però intenzione di arretrare e noi saremo al suo fianco. Per questo il 19 aprile saremo in aula, insieme ad Usigrai, Articolo 21, No bavaglio e ...

Mafia a Ostia - proiettile in una busta per Federica Angeli di Repubblica spedita nella redazione del Fatto : Un proiettile avvolto in due tovaglioli, in una busta indirizzata alla cronista di Repubblica Federica Angeli, è arrivato nei giorni scorsi per posta alla redazione romana del Fatto quotidiano. Chi ha spedito la missiva ha sbagliato indirizzo, o forse ha sbagliato giornale. Ci siamo accorti del proiettile e abbiamo avvisato la polizia che è venuta in redazione a sequestrare la busta, all’interno della quale non c’era ...

Federica Angeli contro Virginia Raggi : "Ieri ero in aula contro il clan Spada - non a chiacchierare" : "Pensavo al suo tweet. Per 'opinioni non sempre coincidenti' intende il dossier antimafia in cui il 5S ha accusato me di essere collusa con la mafia di Ostia? O l'alloggio che il 5S ha dato a uno Spada? Io ieri ero in aula contro Spada. Non a chiacchiere, ero lì, a testa alta sindaca". Lo scrive su Twitter la giornalista Federica Angeli. Nella giornata di ieri la sindaca aveva scritto: "La lotta alla mafia deve unire sempre, anche quando ...

Federica Angeli : Raggi - io ero in aula contro Spada non a chiacchere : Federica Angeli alla Sindaca di Roma: io ero in aula contro gli Spada, altro che chiacchere Roma – Federica Angeli, giornalista, ha lasciato delle dichiarazioni attraverso... L'articolo Federica Angeli: Raggi, io ero in aula contro Spada non a chiacchere su Roma Daily News.

Ostia - la cronista Federica Angeli testimone contro gli Spada : 'Ho pagato con la libertà' : "Il giorno in cui mi è stata assegnata la scorta, nel luglio del 2013, ho capito che la mia vita sarebbe stata stravolta. L'allora prefetto Giuseppe Pecoraro mi disse che la mia vita era a rischio per ...

