Fedeli agli alleati Nato ma diciamo no alla russofobia In Siria bombe sganciate

(Di martedì 17 aprile 2018) "Molti dubbi e molte zone d'ombra", per la Lega, nell'informativa del premier Paolo Gentiloni sulla situazione in. "Non si capisce perché - dice intervenendo in Aula a Montecitorio il leghista Guglielmo Picchi - gli ispettori Opac siano arrivati prima e non dopo" l'attacco. Ma l'esponente del Carroccio ricorda che "quando la, su mandato Onu, svolge missioni di polizia o di pace internazionale esiste il mandato Onu: e qui il mandato Onu non c'era".In"parliamo dell'iniziativa di tre- prosegue - che hanno deciso di intervenire unilateralmente in". Laè stata richiamata "in maniera non corretta", così come un errore è stato "mettere in dubbio la posizione della Lega sull'alleanza atlantica"."Condanniamo sempre e comunque l'uso di armi chimiche - va avanti Picchi - è indegno l'uso che se ne fa in qualsiasi scenario. Ma ...