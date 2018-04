' Fede | così non sei da Giochi'

Intervista – Suor Cristina : «Così la Fede mi ha aiutata a ricercare il valore delle piccole cose oltre il successo» : Sono passati quattro anni da quando la seconda edizione del talent show “The Voice of Italy” fu scossa da un talento inaspettato che di lì a poco avrebbe scritto una pagina di storia della musica italiana: quello di Suor Cristina Scuccia alias “Sister Cristina” la Suora orsolina divenuta celebre per aver interpretato in chiave religiosa i testi di Alicia Keys e Madonna, solo per citarne alcuni. Oggi vestita di un nuovo ...

Nuoto - Federica Pellegrini vince i 100 sl agli Assoluti : “Non mi spiego un tempo così alto”. La Divina non incanta : Federica Pellegrini ha vinto i 100 metri stile libero ai Campionati Italiani Assoluti che si stanno svolgendo a Riccione. La Divina ha duellato a lungo con l’ottima Erika Ferraioli regolandola con grande esperienza nel finale: successo in 54:42, appena sei centesimi meglio rispetto a quanto nuotato questa mattina. La 29enne è passata in 26.37 e poi è tornata in 28.05, livello non straordinario e riscontro cronometro alto ma siamo soltanto ...

Così don Mazzi prova a distruggere la religione per difendere la Fede : Don Mazzi, don Mazzi, ma cosa dici? Vuoi spedire tutti i cardinali in Africa e vabbe', in nome di un pauperismo punitivo dimentichi che è l'Europa la terra al mondo più bisognosa di evangelizzazione. Vuoi trasferire il Vaticano ad Assisi senza ricordare che, se fu San Francesco ad andare dal Papa e non viceversa, un motivo ci sarà pur stato. Ma soprattutto: ...

"Sgozzate gli inFedeli" : così l'uomo arrestato a Foggia insegnava il jihad ai bambini : "Sgozzate i miscredenti". Abdel Rahman, il cittadino italiano arrestato questa mattina a Foggia con l’accusa di...

Omeopatia - Fiamo : 'Così curiamo i malati'. La Federazione dei medici omeopati 'smonta' le critiche - Caffeina Magazine : ... ex primario all'ospedale Niguarda di Milano, che sostiene ''la medicina scientifica non va intesa in maniera rigida perché la medicina è una scienza 'in progress' ed è per questo che sono sempre ...

Omeopatia - Fiamo : “Così curiamo i malati”. La Federazione dei medici omeopati ‘smonta’ le critiche : Ha alle spalle oltre 200 anni di storia, con oltre 600 milioni di pazienti che la utilizzano quotidianamente. E’ la seconda medicina più usata al mondo, ha una stima di crescita di consumi nei prossimi 9 anni di 44 volte gli attuali, eppure l’omeopatia, disciplina medica regolamentata e accettata dalle comunità scientifiche e dai parlamenti di tutta Europa, continua ad essere oggetto di attacchi e campagne denigratorie. I più ...

Com'è riuscito Roger Federer a vincere così tanto nell'era del tennis moderno? : Che tipo di tennis può essere definito 'moderno' e quale 'vecchia scuola'? I tennisti e gli appassionati di tennis non dovrebbero considerarlo come uno sport con un'evoluzione completamente lineare, ...

Chiara Ferragni e Fedez genitori - è nato Leone/ Ecco perché si chiama così e le prime polemiche social : Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori: è nato il piccolo Leone Lucia Ferragni, Ecco i primi scatti social della coppia e la polemica anche da volti famosi dello spettacolo.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:31:00 GMT)

Leone Lucia Ferragni - perché si chiama così il figlio di Fedez e Chiara - People - Spettacoli : Dalla notizia dell' arrivo del primogenito Ferragni-Fedez, Leone Lucia Ferragni , in Rete non si parla d'altro . Non ci sono dubbi, Leo , o baby Raviolo, è già una star: non si registrava un tale ...

Benji in ospedale - Fede su Twitter : "Ci siamo sempre stati l’uno per l’altro e sarà così per sempre" : Uno scatto di Benji e Fede ha suscitato migliaia di reazioni su Twitter tra rewtweet e cuori. Nelle ultime ore, infatti, Fede ha pubblicato uno scatto dell'amico, a letto, con una flebo e un tubicino al naso. Nulla di grave, sembra, solo problemi di salute per questioni di febbre (tempo tiranno).prosegui la letturaBenji in ospedale, Fede su Twitter: "Ci siamo sempre stati l’uno per l’altro e sarà così per sempre" pubblicato su ...

Tennis - Del Potro in Paradiso : "Sì - sono tornato". Federer : "Meglio perdere così" : Ho stupito me stesso, ora voglio stupire il mondo del Tennis. Ho vissuto momenti durissimi, voglio non pensarci più. Sto cercando di vivere la mia vita al massimo, giocando al meglio delle mie ...

“Ah - se è cambiata!”. Federica Panicucci oggi così - ieri… Ricordate com’era? Le foto di qualche tempo fa sono ‘rivelatrici’ : il sorriso travolgente sì - ma l’aspetto della regina di Mattino 5 non è sempre stato esattamente questo… : Federica Panicucci, padrona di casa a Mattino 5, è finita di recente al centro delle polemiche per via di un fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia. Fuori onda pesantissimo in cui la conduttrice si scaglia contro Francesco Vecchi, il collega di Mattino 5 che, nell’introdurre un servizio sulle contestazioni a Giorgia Meloni ha superato i tempi previsti, scatenando l’ira della Panicucci. Che, da dietro le quinte, pensando ...

M5s - così i gruppi parlamentari cambiano forma : tra i Fedeli al leader Di Maio - gli ortodossi e la novità dei “vip” : Cinque anni fa erano i pulmini organizzati di notte per scendere a Roma, gli zaini riempiti senza sapere bene cosa mettere dentro e gli occhi disorientati di fronte alla massa di giornalisti. Oggi per i 333 eletti del Movimento 5 stelle (221 alla Camera e 112 al Senato) si apre un mondo nuovo: c’è un candidato presidente del Consiglio che è anche capo politico, uno staff già rodato che assiste tutte le sue mosse e un gruppo di parlamentari ...