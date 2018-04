Favelas sull' Aniene | dopo la bonifica da 100mila euro restano gli accampamenti

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) "Non c"è soluzione, ormai siamo avviliti, segnaliamo di continuo ai vigili urbani la presenza degli, ma anchegli sgomberi la situazione torna come prima". All"indomani del blitz della Polizia Locale in una delle tantedisseminate nel Parco delle Valli, a sfogarsi è una residente del quartiere Africano.L"intervento è scattatol"ennesima denuncia dei cittadini per il degrado e i roghi tossici. Gli agenti hanno rimosso 25 baracche e portato via 50 metri cubi di masserizie e rifiuti, compresi materassi e lamiere. Ma gli ex occupanti, quasi tutti rom, sono determinati a restare.a sponda che costeggia la Tangenziale Est le baracche sono ancora in piedi e a segnare l"accesso alla bidonville è un varco aperto in un canneto. Sembra di essere nella giungla e invece siamo a due passi dall"elegante quartiere Trieste e dai dorati Parioli. "Vivo qui da dieci anni ...