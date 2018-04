Fassina | ricordiamo triste episodio rastrellamento Quadraro

romadailynews

(Di martedì 17 aprile 2018): valori antifascismo scolpiti nella nostra Costituzione Roma – Di seguito la nota del consigliere di Sinistra per Roma, Stefano. “Il 17 aprile del 1944, le SS rastrellarono circa 2000 cittadini del. Una delle peggiori rappresaglie effettuate a Roma dai nazisti. Oggiquel. Non per amor di retorica, ma per rendere omaggio e tenere viva la memoria. Consapevoli della responsabilità, che abbiamo nei confronti dei più giovani”. “I valori dell’antifascismo- conclude- sono scolpiti nella nostra Costituzione. Oggi più che mai sono da esaltare, in un momento caratterizzato da rigurgiti fascisti e razzisti in Europa e in Italia”. L'articoloproviene da RomaDailyNews.