Farmaci | malaria | Novartis investe 100 milioni di dollari per le nuove cure

(Di martedì 17 aprile 2018)annuncia un impegno quinquennale nella lotta contro la, in concomitanza con la settima Multilateral Initiative onConference e il meeting delSummit of the Commonwealth Heads of Government. L’azienda rende inoltre pubblica una nuova ricerca realizzata in Africa sui progressi e sulle sfide ancora aperte in relazione all’obiettivo di eliminare la malattia entro il 2030, insieme a Elimination 8 e al programma Kemri-Wellcome Trust. Nel quadro di questo rinnovato impegno,investirà nei prossimi 5 anni più di 100diper promuovere la ricerca e lo sviluppo di trattamenti di nuova generazione per combattere i rischi crescenti di resistenza all’artemisinina e ad altri antimalarici attualmente utilizzati. L’azienda – informa una nota – metterà in atto anche un’equa strategia di pricing per ...