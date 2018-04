Facebook prevederà il futuro | l' intelligenza artificiale di Zuckerberg

Blastingnews

(Di martedì 17 aprile 2018) Quanto successo qualche settimana fa a to dello scandalo Cambridge Analytica ha portato un'ondata di insicurezza tra le persone riguardo al trattamento dei dati personali. Dopo però il pentimento e le scuse didavanti il Senato degli Stati Uniti, e lo scoppio della crisi medio orientale, l'attenzione dei media si è spostata altrove. L'Il fondatore di #davanti al Senato ha ammesso l'errore e si è pentito di quanto è successo. Ci avevano detto di aver cancellato i nostri dati...avremmo dovuto controllare dichiara. Negli Stati Uniti si sa la forma è tutto, è bastato un bel vestito e un mea culpa deo CEO dell'azienda per far tornare tutto come prima. Le azioni dicrollate fino al 5% nei giorni seguenti lo scandalo hanno ripreso a salire, facendo capire che i mercati VIDEO credono che il recente scandalo avra' ...