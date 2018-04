Faccio un Olocausto | arrivo con la molotov La Germania premia i rapper

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Berlino Felix Klein è il nuovo commissario del governo federale tedesco per la lotta all'antisemitismo. Il governo Merkel ha scelto un diplomatico di carriera per condurre la difficile battaglia contro l'odio antiebraico che, income in altri Paesi, ha origine in ambienti politici e contesti sociali fra i più disparati. A Klein, che presso il ministero degli Esteri tedesco era responsabile dei rapporti con le organizzazioni ebraiche e dei progetti legati alla memoria dello sterminio, l'esperienza non manca. Il suo problema, semmai, sarà la mole di lavoro da smaltire. Il Bundestag ha chiesto al governo di istituire un commissario ad hoc contro l'antisemitismo dopo che arabi e turchi residenti inhanno manifestato per strada, minacciando di morte gli ebrei tedeschi, in reazione alle parole con cui il presidente americano Trump ha riconosciuto Gerusalemme quale capitale ...