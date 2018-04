F1 | mercato 2019 | Kimi Raikkonen in bilico Nessuno vuole Daniel Ricciardo…

Calciomercato Bologna - prolungamento fino al 2019 per il ds Bigon : Bologna - Il Bologna ha annunciato il prolungamento del contratto di Riccardo Bigon , in scadenza al 30 giugno. A Casteldebole dal 6 giugno del 2016, il diesse avrà la responsabilità tecnico-sportiva ...

Calciomercato Avellino - ufficiale : Bidaoui fino al 2019 : Avellino - Soufiane Bidaoui resta all' Avellino , almeno un altro anno. L'attaccante ha firmato un nuovo contratto fino al 2019: l'accordo è stato prolungato ufficialmente esercitando un'opzione. ...

MotoGP - mercato piloti. Honda - idea Zarco : al posto di Pedrosa nel 2019? : La nuova stagione è iniziata solo qualche giorno fa in Qatar, regalandoci una gara appassionante, ma team e piloti sono già proiettati al 2019. Alcuni top rider hanno già consolidato la loro posizione ...

F1 - Mondiale 2018 : i piloti in scadenza di contratto. Il mercato per il 2019 è già iniziato… : Il mercato non dorme mai, parafrasando il titolo del film Wall Street 2. In effetti è davvero così in Formula 1. Non è nemmeno cominciato il Mondiale 2018 che già si parla (a dire il vero lo si fa da tempo), delle possibili line-up del 2019. Per un motivo molto semplice: allo stato attuale delle cose, solo Sebastian Vettel e Max Verstappen hanno la certezza di mantenere il loro sedile per la prossima stagione (entrambi hanno un contratto fino ...

Calciomercato Sampdoria - Barreto rinnova fino al 2019 : GENOVA - Edgar Barreto ha rinnovato il suo contratto con la Sampdoria . A comunicarlo è il club blucerchiato in una nota ufficiale: il paraguiano, il cui accordo scadeva nel 2018, ha prolungato di una ...

Serie A 2018/2019 al via il 19 agosto. Ecco la novità sul calciomercato : 'Per queste nomine con buon senso si è deciso aspettare l'assegnazione dei diritti tv', ha spiegato il n.1 dello sport italiano, aggiungendo che per il ruolo esecutivo sono stati fatti 3-4 nomi: '...

Serie A 2018-2019 : le date del campionato e del calciomercato : Inizio stagione il 19 agosto, si gioca a Santo Stefano e il mercato chiude in anticipo: 18 agosto , estivo, e 18 gennaio , invernale,

Infantino su Buffon/ “Gigi lo porto in Fifa - il mercato cambierà dal 2019 - Var al Mondiale” : Infantino su Buffon: “Volevo consegnargli la Coppa del Mondo, se si ritira lo porto alla Fifa”. Il numero uno della Federazione ha parlato stamattina di Buffon e della disfatta azzurra(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 11:53:00 GMT)

Calciomercato Milan - fatta per il primo grande acquisto del 2018/2019 Video : La dirigenza del #Milan non ha effettuato alcun acquisto nell'ultima sessione di #Calciomercato invernale, nonostante la squadra abbia mostrato dei grandi limiti in questa prima parte di stagione gli uomini di Gattuso non sembrano infatti avere le potenzialita' per ottenere la qualificazione in Europa League o in Champions League. Il club rossonero, comunque, si sta gia' muovendo sul mercato per la prossima stagione. Nelle ultime ore sono ...