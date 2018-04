F1 | GP Cina 2018 | come ha fatto Valtteri Bottas a superare Sebastian Vettel? Sfruttamento

Formula 1 2018 - GP Cina. L'analisi tecnica della gara di Shanghai : Ferrari esce dalla Cina come la vettura più veloce C'è sicuramente delusione in casa Ferrari dopo la gara cinese perché, pur avendo la macchina più prestazionale del lotto, sono riusciti a raccogliere ...

F1 - Mondiale 2018 : il GP di Cina ha confermato la forza della Ferrari. Lo sviluppo potrà fare la differenza rispetto alla Mercedes : Il weekend del GP di Cina conclusosi ieri non si può certo definire positivo per la Ferrari. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen partivano in prima ed hanno concluso la gara rispettivamente in ottava e terza posizione. Certo per il tedesco c’è l’attenuante dell’incidente con Max Verstappen ma Seb si trovava già in seconda posizione dopo che la strategia, tanto decisiva in positivo in Australia, lo aveva visto bruciare 3.4″ ...

Video/ Formula 1 : highlights Gp Cina 2018 Shanghai - classifica piloti e costruttori : Video Formula 1, highlights Gp Cina 2018: Daniel Ricciardo con una gara spettacolare si prende la vittoria a Shanghai su Bottas e Raikkonen.

Motocross - GP Portogallo MX2 2018 : Jorge Prado firma la doppietta e si avviCina a Pauls Jonass : Lo spagnolo Jorge Prado, in sella alla sua KTM, ha vinto entrambe le gare del GP di Portogallo MX2 2018. L’iberico si è così portato a 14 punti di distacco in classifica generale dal lettone Pauls Jonass, compagno di marca che dopo il secondo posto in gara1 (a 4.8 secondi da Prado) ha avuto delle difficoltà in gara2 concludendo in settima posizione. Il terzo posto di gara1 è tutto dell’australiano Jed Beaton su Kawasaki (a 6 ...

Formula 1 - GP Cina 2018 : l'analisi di Villeneuve : Del weekend cinese la Ferrari salva il fatto che ha due piloti che vanno forte e che sono entrambi in lotta per vincere. Bene Raikkonen, sfortunato Vettel ma non aveva chance di vincere. Sull'...

GP Cina F1 2018 : sorpresa Ricciardo! Bottas secondo - Vettel speronato. : Daniel Ricciardo ha vinto il GP della Cina al termine di una gara rocambolesca, ravvivata dalla safety car entrata dopo il contatto fratricida tra Hartley e Gasly in curva 14. secondo posto per Bottas, leader fino al contatto tra le due Toro Rosso, terzo Raikkonen che prima ha subito la chiusura di Vettel al via, poi è stato penalizzato dalla strategia. Il leader del mondiale è giunto al traguardo ottavo dopo esser stato speronato in curva 14 ...

VIDEO Dani Ricciardo vince il GP Cina 2018 : tutti i sorpassi - che rimonta dal sesto posto! : Dani Ricciardo ha vinto il GP della Cina 2018, terza prova del Mondiale F1, grazie a una serie di sorpassi spettacolari. L’australiano della Red Bull è rientrato in sesta posizione dopo il pit-stop, operato in regime di safety car. A quel punto, sfruttando la freschezza delle gomme soft, è riuscito a sorpassare tutti i rivali: prima Raikkonen, poi Hamilton e infine Bottas per prendersi un successo memorabile. Di seguito il VIDEO con tutti ...

VIDEO F1 - gli highlights del GP di Cina 2018. Gara pazza - sorpassi a ripetizione : Il GP di Cina 2018, terza prova del Mondiale F1, è stato altamente spettacolare e intenso grazie all’ingresso della safety car a causa del contatto tra le due Toro Rosso. In quel momento la corsa si è accesa, le Red Bull sono gomme soft si sono scatenate: Daniel Ricciardo ha vinto la corsa operando una serie di sorpassi di qualità, Max Verstappen ha toccato Sebastian Vettel compromettendo la Gara del ferrarista. Di seguito il VIDEO con ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : Mercedes in testa - +1 su Ferrari dopo il GP di Cina : La Mercedes si è portata in testa alla Classifica del Mondiale costruttori 2018 di Formula Uno. Le Frecce d’Argento, grazie al secondo posto di Valtteri Bottas e alla quarta piazza di Lewis Hamilton ottenute nel GP di Cina, hanno operato il sorpasso sulla Ferrari che paga a caro prezzo l’ottavo posto di Sebastian Vettel: la scuderia tedesca ora ha un punto di vantaggio sul team di Maranello dopo tre prove di ...

Daniel Ricciardo - GP Cina 2018 : “Sorpassi bellissimi - su Bottas da batticuore. Una vittoria di squadra” : Daniel Ricciardo ha vinto il GP di Cina 2018, terza prova del Mondiale F1. L’australiano della Red Bull ha sfruttato al meglio l’ingresso della safety car e la strategia del suo team per imporsi sul circuito di Shanghai. Queste le dichiarazioni che ha lasciato ai microfoni di Sky Sport F1 al termine della gara: “Tutti i sorpassi sono stati belli. Quello con Hamilton è stato bello ma quello con Bottas per la vittoria è stato ...

Lewis Hamilton - GP Cina 2018 : “Un weekend da dimenticare - devo ringraziare Verstappen…” : Lewis Hamilton sorride amaro al termine del Gran Premio della Cina. Il pilota inglese sa perfettamente di avere iniziato il Mondiale 2018 non nel modo che sperava, con tre gare e nessuna vittoria. Anzi, oggi, non è nemmeno salito sul podio, con un quarto posto arrivato più per demeriti altrui che per bravura del quattro volte campione del mondo. Una corsa che il pilota di Stevenage dovrà dimenticare in fretta. “Oggi non ho mai avuto il ...