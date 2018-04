Export | Confindustria Padova | Veneto esporta 1 | 2 mld nei Paesi Asean 3

Export : Confindustria Padova - Veneto esporta 1 - 2 mld nei Paesi Asean (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’incontro con l’Ambasciatore del Vietnam in Italia, organizzato con la collaborazione dell’Associazione Italia/Vietnam Comitato regionale Veneto in occasione del 45° anniversario dell’apertura dei rapporti diplomatici tra i due Paesi, si terrà mercoledì 18 aprile, alle o

Export : Confindustria Padova - Veneto esporta 1 - 2 mld nei Paesi Asean : Padova, 17 apr. (AdnKronos) – L’Export di Padova e del Veneto verso i Paesi Asean è positivo. Il totale degli scambi commerciali si attesta a 1 miliardo 166 milioni di euro (Padova 124,5 milioni). Nel 2017 si è registrato un aumento delle esportazioni (+8,8%) verso i Paesi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico e un’accelerazione verso il Vietnam (Veneto +23%, Padova +10,1%), il principale partner ...

Dazi : Confindustria Padova - minaccia per crescita in Usa - a rischio 4 - 9 mld Export veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Occorre scongiurare guerre commerciali che rischiano di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati - continua Finco -. Un’escalation che può cambiare gli equilibri in modo irreversibile. Per questo chiedo al Governo uscent

Dazi : Confindustria Padova - minaccia per crescita in Usa - a rischio 4 - 9 mld Export veneto : Padova, 20 mar. (AdnKronos) – Quasi 2,7 miliardi in più dal 2009. La corsa dell’export veneto negli Stati Uniti si aggiorna con il fresco dato record del 2017 pari a 4,9 miliardi di euro (+4% rispetto al 2016), l’8% dell’export totale veneto, terzo mercato di riferimento (dopo Germania e Francia) e si conferma l’Eldorado. Dal 2009 ad oggi le esportazioni venete verso gli Usa sono cresciute del 118% (2,2 miliardi nel ...