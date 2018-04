Euro supera 1 | 19 franchi

Summit finale del progetto Europeo che supera le frontiere : ... sloveni, rumeni, bulgari, turchi e della Repubblica Ceca hanno frequentato via Internet corsi gratuiti di Storia, Letteratura, Arti e disegno, Autoimprenditorialità, Inglese livello A2, Scienza e ...

Volley : Europei Under 18 - gli azzurri superano la Francia e sono in semifinale : PUCHOV , SLOVACCHIA, - Prosegue la marcia vincente della nazionale Under 18 nell' Europeo di categoria. Stasera gli azzurrini di Fanizza hanno superato nettamente 3-0 , 25-18, 25-19, 25-15, la Francia ...

Armi chimiche in Siria - quel limite superato da Assad che spinge gli Europei a intervenire : Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Come accadde nell'agosto del 2013, quando il presidente americano Barack Obama annunciò la volontà di lanciare un raid militare contro il regime Siriano, responsabile del più brutale attacco chimico della guerra civile (si parlò di oltre mille vittime). Le altre due potenze occidentali che si resero disponibili a unire le forze furono proprio Francia e Regno Unito...

Super-car dei VIP : il costo annuo supera gli 11.000 Euro : I costi di mantenimento di una Super-car, come noto, sono molto più elevati rispetto ai costi di mantenimento di un’autovettura …

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : successo della Grecia - superata la Russia per 9-8. Terzo posto alla Spagna : La finalissima dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile sorride alla Grecia, che soffre per metà partita, poi, con qualche patema finale, supera la Russia, che stavolta paga il suo atteggiamento falloso in acqua. alla fine la compagine ellenica si impone per 9-8. Nella sfida per il Terzo posto la Spagna ha asfaltato l’Olanda per 9-3 in una partita senza storia, salendo così sul gradino più basso del podio. La finalissima si apre con ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : la finale sarà Grecia-Russia. Superate Olanda e Spagna : La finalissima dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile sarà tra Grecia e Russia: le elleniche hanno superato per 8-6 l’Olanda, mentre le russe hanno battuto le padrone di casa della Spagna per 9-8 dopo una nuova partita molto fisica. Nel pomeriggio l’Italia aveva conquistato il quinto posto battendo l’Ungheria per 7-6. Domani alle 12.00 finale per il terzo posto tra Olanda e Spagna, finalissima alle 14.00. Nella prima ...

Razzìa nelle case : il bottino supera i 10mila Euro : Hanno raggirato anche una coppia i ladri che ieri, 21 marzo, hanno compiuto un furto e, probabilmente, sono stati i protagonisti di un altro colpo e di tentato furto a Cavaglià. Tutto è accaduto in ...

Boati nei cieli del Nord : due Eurofighter superano muro del suono per intercettare aereo francese : Paura questa mattina nel Nord Italia. Si sono uditi infatti due fortissimi Boati in Lombardia e Piemonte. L'onda d'urto è stata percepita a Bergamo, Milano, Varese, in Brianza e nel Canton Ticino ma ...

FIBA Europe Cup - Venezia supera il Nizhny Novgorod : ROMA - Cominciano con il piede gusto i quarti di finale della FIBA Europe Cup della Reyer Venezia che al Taliercio ha sconfitto 86-76 i russi del Nizhny Novgorod. A mettere la firma sul successo degli ...

Bryan Cristante alla Roma?/ Juventus superata grazie ad un’offerta da 35 milioni di Euro : Bryan Cristante alla Roma? Juventus superata grazie ad un’offerta da 35 milioni di euro. La società giallorossa ad un passo dall’acquisto del gioiello di proprietà dell’Atalanta(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:56:00 GMT)

Pallamano : la Nazionale femminile supera gli Stati Uniti nell’ultimo test match prima delle qualificazioni agli Europei 2018 : Buone notizie per la Nazionale Italiana di Pallamano femminile, che al Pala Palumbo di Salerno ha sconfitto 27-17 gli Stati Uniti nell’ultimo test match di preparazione verso i match contro la Slovacchia, validi per le qualificazioni agli Europei 2018. La sfida ha visto un sostanziale dominio delle azzurre, galvanizzate anche dai ritorni di Bianca Del Balzo ed Angela Cappellaro, fondamentali per le rotazioni offensive delle ragazze guidate ...

Politici - redditi da capogiro : Beppe Grillo supera i 400.000 Euro - Grasso 300.000 : A tredici giorni dal voto che ha scombussolato il quadro politico italiano, la formazione del nuovo governo appare ancora molto lontana dalla sua definizione. Il Movimento 5 Stelle, forza politica più votata con il 32% dei consensi, ha necessariamente bisogno di un'alleanza per formare una maggioranza alla Camera e al Senato. Si era parlato di un possibile appoggio di un PD '...

Europe Cup - Sassari supera Le Portel - Avellino fa pari con Tsmoki Minsk : Con un secondo tempo stratosferico, la Dinamo Sassari si aggiudica il primo round della sfida contro i francesi del Le Portel, battuti al PalaSerradimigni con il punteggio di 72-55, nella sfida d'...

CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI + EuroPA «Siamo la vera sorpresa di queste elezioni - il superamento del 3% è vicino» - Abruzzo in ... : Agli elettori chiediamo di fare una scelta in controtendenza: votare radicali per conquistare più diritti e un mondo migliore, perché in fondo chi è che non ha mai votato un referendum radicale?».