Esplode un motore | terrore sul volo New York-Dallas | 1 morto e 7 feriti «Passeggera

Esplode motore - un morto su Boeing Usa : 21.50 Una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite a bordo di un Boeing della SouthWest Airlines diretto da New York a Dallas. Forse in seguito a un'esplosione uno dei motori si è staccato durante il volo danneggiando un finestrino, le ali e la fusoliera. L'aereo è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Filadelfia. A bordo 143 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio.

Terrore in volo - motore del Boeing Esplode e salta finestrino : “Donna quasi risucchiata fuori”. Il Live su Facebook di un passeggero : Terrore su un volo della Southwest Airlines partito dall’aeroporto LaGuardia di New York, diretto a Dallas e costretto ad un atterraggio d’emergenza a Philadelphia. Secondo le informazioni diffuse dall’emittente Nbc10, il motore di sinistra del Boeing 737-700 è esploso in volo. I frammenti hanno colpito e distrutto un finestrino: una donna, a quanto pare, avrebbe rischiato di essere risucchiata. “Una passeggera, una donna, è stata quasi ...

