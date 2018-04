Esplode motore e il finestrino va in frantumi durante il volo | panico a bordo dell’aereo

Esplode motore - terrore in volo : Philadelphia, 17 apr. (AdnKronos) – terrore su un volo della Southwest Airlines partito dall’aeroporto LaGuardia di New York, diretto a Dallas e costretto ad un atterraggio d’emergenza a Philadelphia. Secondo le informazioni diffuse dall’emittente Nbc10, il motore di sinistra del Boeing 737-700 è esploso in volo. I frammenti hanno colpito e distrutto un finestrino: una donna, a quanto pare, ha rischiato di essere ...

Terrore in volo - motore del Boeing Esplode e salta finestrino : “Donna quasi risucchiata fuori”. Il Live su Facebook di un passeggero : Terrore su un volo della Southwest Airlines partito dall’aeroporto LaGuardia di New York, diretto a Dallas e costretto ad un atterraggio d’emergenza a Philadelphia. Secondo le informazioni diffuse dall’emittente Nbc10, il motore di sinistra del Boeing 737-700 è esploso in volo. I frammenti hanno colpito e distrutto un finestrino: una donna, a quanto pare, avrebbe rischiato di essere risucchiata. “Una passeggera, una donna, è stata quasi ...

