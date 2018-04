eRoad Arlanda | in Svezia la 1ª strada pubblica elettrificata al mondo

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Siamo in. Proprio qui è stata recentemente inaugurata, la 1°al… un tratto lungo 2 km, aperto per collegare l’aeroporto di Stoccolmaad un centro logistico, dando il via ad una fase di test che nei prossimi mesi potrebbe porta re ad espandere il progetto alle principali vie di comunicazione del paese scandinavo. Al momento il tratto in questione viene usato solo per ricaricare un camion dell’azienda di trasporti PostNord, il cui powertrain diesel è stato convertito all’elettrico per l’occasione anche se l’obiettivo è quello di estenderne l’utilizzo a tutti i veicoli elettrici. Ma come funziona questa speciale? La soluzione adottata è piuttosto semplice, ricordando una pista d’auto telecomandate. Due binari metallici nell’asfalto della carreggiata trasmettono elettricità alla batteria dell’automobile, tramite un ...