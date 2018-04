Eredita 3 miliardi di lire Ma non può cambiarli in euro

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Fuori tempo massimo. Scoprire di essere milionario e non poterlo diventare davvero non deve essere una bella sensazione. Ma è quello che è successo a Luigi C., un bancario romano, che a luglio è diventato l'erede unico dell'enorme fortuna accumulata dal nonno in Svizzera. Il testamento parla chiaro: Luigi è ora proprietario di un conto da 3delle vecchie. Bello, bellissimo. Il problema è che per la legge quei fogli di carta al momento non valgono nulla. Zero. Tresvaniti per colpa di un cavillo. Per lo Stato Italiano, infatti, la conversione delleinpoteva essere fatta solo entro 10 anni dall'ingresso della moneta unicapea. La scadenza era il 2012, ovvero sei anni fa. Il bancario ha provato lo stesso a rivolgersi a Bankitalia, che però ha rimandato indietro i tredi vecchie: troppo tardi. Come successo anche in passato. Ora, sarà ...