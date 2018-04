Epic Games parla delle difficoltà di integrare le modalità Save the World e Battle Royale

Fortnite : Epic Games punta ad aumentare i partecipanti alla modalità Battle Royale : Fortnite, come ormai saprete, è un titolo che ha riscosso, e continua a riscuotere, un enorme successo presso i giocatori. Questo è dovuto, oltre a una solida fan base, anche al costante supporto da parte di Epic Games che, con interessanti aggiornamenti, arricchisce sempre di più l'esperienza di gioco. Il 19 aprile, ad esempio, è in arrivo il nuovo update che porta con sé la nuova mitragliatrice leggera.Ma Epic, a quanto pare, pensa in grande ...

Problemi Fortnite all’SMG - Epic Games pronta a intervenire sul bug : Il successo dilagante di Fortnite è figlio di numerosi fattori diversi: da un lato abbiamo la formula gratuita, che di fatto lo ha consegnato a masse sterminate di utenti, con milioni e milioni di giocatori che, anche soltanto per curiosità, hanno fatto il loro accesso nel mondo di gioco di Epic Games restando intrappolati nella sua rete; dall'altro c'è da tenere in considerazione la grande attenzione posta dagli sviluppatori in ogni singolo ...

Più di 100 giocatori in Fortnite Battle Royale? Cosa ha svelato Epic Games : Non c'è dubbio che lo sparatutto in terza persona di Epic Games, Fortnite, è al centro di tutte le attuali discussioni sui videogiochi dato il suo enorme successo. C'è chi lo ama e chi lo odia. Ogni settimana i giocatori ricevono nuovi contenuti e aggiornamenti per mantenere il gioco fresco e interessante. Da sempre però si parla di un possibile aumento dei soliti 100 giocatori presenti nella modalità Battle Royale. Più di 100 giocatori in ...

Epic Games si scusa per i problemi di Fortnite delle ultime ore e regala due oggetti ai giocatori : Avrete certamente notato che Fortnite ha avuto problemi nelle ultime ore. Tantissimi giocatori sono rimasti bloccati nella giornata di ieri, abbandonati alla prospettiva di non poter accedere al loro gioco e passare una serata in compagnia dell'apprezzato titolo di Epic.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, gli sviluppatori, in un post sul blog, si sono scusati per il fatto che Fortnite sia rimasto offline nella giornata di ieri. "Siamo ...

Fortnite rimuove temporaneamente una delle armi - Epic Games al lavoro sui problemi : Riuscire a equilibrare un'esperienza ludica come quella di Fortnite non dev'essere per nulla facile. Tanti sono infatti fattori che concorrono al creare le situazioni di gioco che si materializzano sullo schermo, con gli utenti che cercano sempre la via più comoda per arrivare al successo all'interno del Battle Royale, non lesinando sull'uso di tecniche al limite del regolamento. Non stiamo parlando ovviamente dello sfruttamento dei glitch o di ...

Nuovi Problemi Fortnite l’11 aprile - cosa succede al gioco di Epic Games? : Tantissimi gli utenti che negli ultimi mesi hanno fatto il loro accesso nel mondo di Fortnite, il Battle Royale che ha rubato la scena a titoli ben più blasonati a cavallo del 2017 e del 2018 - con milioni e milioni di giocatori che hanno preso parte ad almeno una partita - e che ovviamente non ha alcuna intenzione di smettere nella propria cavalcata trionfale. Problematiche permettendo. Nelle ultime ore infatti Nuovi Problemi Fortnite ...

Problemi Fortnite per Sniper Shootout e XP - l’intervento di Epic Games : Il successo costantemente in espansione di Fortnite non concede nemmeno un attimo di pausa ai ragazzi di Epic Games: lo studio al lavoro sul fortunato survival game è infatti costantemente impegnato nel migliorare il proprio pargoletto, al fine di concedere ai propri utenti la miglior esperienza ludica possibile. Ovviamente non tutte le ciambelle escono col buco, come si suol dire, e d è proprio questo il caso dell'ultimo aggiornamento di ...

Non solo Fortnite per Epic Games - novità all’orizzonte per la compagnia? : Un successo di certo sperato (per quanto poi effettivamente inaspettato) quello ottenuto negli ultimi mesi da Fortnite, il Battle Royale che ha calamitato su di se le attenzioni di decine di milioni di giocatori da tutto il mondo. Una formula essenziale ma al contempo geniale che cattura gli utenti in quel deleterio (per tutte le altre attività da svolgere nel corso della giornata, ndr) vortice dell' “ancora una e poi smetto”. Un successo che di ...

Fortnite si prepara al cross platform? Parole d’incoraggiamento da Epic Games : Un'esperienza videoludica che si appresta a non conoscere confini quella di Fortnite, il Battle Royale che negli ultimi mesi ha indubbiamente rubato la scena a titoli ben più blasonati, assestandosi stabilmente in vetta alle classifiche dei titoli più giocati del momento. Numeri da paura che in futuro potrebbero vedere un notevole incremento qualora venisse supportato il tanto chiacchierato (e richiesto) gioco cross platform. Un'ipotesi che ...

Epic Games : "l'ultima barriera che divide Xbox e PlayStation è destinata a cadere" : Epic Games è stato uno degli studi di sviluppo più attivi nel promuovere l'implementazione del crossplay tra PS4 e Xbox One, specialmente a riguardo di Fortnite, lo sparatutto con elementi sandbox di assoluto successo che sta polverizzando record su record.Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha recentemente concesso un'intervista a GamesIndustry ribadendo l'importanza di superare certe barriere che dividono le community di Xbox e PlayStation, ...

Epic Games ha sviluppato la modalità Battle Royale di Fortnite in appena due mesi : La modalità Battle Royale di Fortnite è diventata in fretta molto popolare tra i giocatori, anche grazie alla formula free-to-play scelta da Epic Games per il suo peculiare sparatutto che mischia gli elementi classici del genere con quelli dei titoli sandbox. Stando a quanto riporta VG24/7, questo comparto PVP di Fortnite è stato realizzato in appena due mesi, con i lavori che cominciarono subito dopo l'uscita del PVE di Fortnite, intitolato ...

Epic Games protagonista alla GDC 2018 con l'impressionante tech demo Siren : Gli sviluppatori di tutto il mondo stanno mostrando le nuove tecnologie alla Game Developers Conference di San Francisco, ed Epic Games si è appena ritagliata un posto da protagonista nel proprio panel, mostrando una tecnologia veramente impressionante.Come riporta Venturebeat, la compagnia, insieme a CubicMotiion, 3Lateral, Tencent e Vicon, ha presentato in occasione dell'importante manifestazione la demo "Siren", che ci ha permesso di ammirare ...

Hackerati account Fortnite - centinaia di dollari prelevati : interviene Epic Games : Un successo assolutamente dilagante quello che sta coinvolgendo Fortnite, titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games che sostanzialmente offre ai giocatori due facce di una stessa medaglia, con una modalità di gioco cooperativa che si alterna a quella competitiva (gratuita) che in sostanza ha fatto la fortuna del gioco. Un aspetto, quello Battle Royale, che ha consentito di raggiungere cifre assolutamente inimmaginabili all'inizio – oltre ...

PUBG come Fortnite - le novità per il 2018 emulano il gioco di Epic Games? : Una lotta a distanza che sembra non conoscere limiti quella che sta avendo luogo tra PUBG e Fortnite, fortunati esponenti del genere Battle Royale che stanno inconfutabilmente monopolizzando le attenzioni dei videogiocatori di mezzo mondo e più. Una lotta ovviamente che si combatte a suon di numeri, con il primo che ha superato abbondantemente la soglia dei trenta milioni di giocatori attivi, mentre Fortnite sotto questo profilo si trova in ...