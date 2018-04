Entrano in una caffetteria Starbucks senza ordinare e vengono arrestati

"Una parte di Stonehenge era lì prima degli esseri umani". E non c'Entrano gli alieni : L'antico sito di Stonehenge è da sempre un mistero: non sappiamo come sia stato costruito né cosa rappresentasse. Ma l'interrogativo più grande riguarda gli immensi massi: da dove sono stati ricavati e come sono stati trasportati? Una nuova ricerca, pubblicata su British Archeology, sembra infittire ancora di più l'arcano: alcune rocce presenti in loco non sarebbero state posizionate dagli esseri umani. Ma attenzione, ...

SuperEnalotto - in otto cEntrano il "5" : ma è fortuna o "malasorte"? : Intendiamoci: vincere 25mila euro è una gran bella soddisfazione. Ma si può parlare davvero di fortuna quando si va a un passo, a un solo passo, dalla sestina vincente del SuperEnalotto? Quando si sfiora un jackpot...

Friuli - in Regione subEntrano 3 consiglieri ma la legislatura è quasi finita. Prenderanno 16mila euro per una seduta : Come non-lavorare neppure un giorno e incassare 16mila euro per un mese virtuale di impegno politico-amministrativo da consigliere regionale. Accade a Trieste, nella Regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia. Accade che, quando mancano poco meno di quattro settimane alla fine della legislatura, le concomitanti votazioni politiche abbiano provocato le dimissioni di tre consiglieri neo eletti a Roma. Ed ecco altri tre pronti a ...

Sentono delle urla arrivare da una casa : tre 15enni Entrano e salvano un’anziana dalle fiamme : Rodolfo, Renato e Lorenzo sono tre adolescenti sardi che lunedì sera, dopo aver trascorso la Pasquetta insieme, hanno salvato un’anziana signora di oltre 90 anni rimasta intrappolata in casa tra le fiamme.Continua a leggere